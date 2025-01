Terremoto na China atinge magnitude 6,8 no Tibete e no Nepal

Um grande terremoto atingiu uma região remota do Tibete na manhã de 7 de janeiro, causando destruição considerável. As autoridades chinesas relataram que o terremoto abalou o sopé norte do Himalaia, matando mais de 90 pessoas e causando danos materiais generalizados. De acordo com o China Earthquake Network Center, o terremoto atingiu uma magnitude de 6,8, mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos relata um número ainda maior de 7,1. Os seus efeitos foram sentidos em áreas dos países vizinhos do Nepal, Butão e Índia.

Tibete e Nepal afetados por um terremoto de magnitude 6,8

O terremoto atingiu áreas próximas a uma cidade sagrada no Tibete por volta das 9h05 (1h05 GMT). De acordo com o Centro de Rede de Terremotos da China, o epicentro do terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 km (6,2 milhas) no remoto condado de Tingri, no Tibete, muitas vezes chamado de porta de entrada norte para a região do Everest. A mídia estatal chinesa informou que pelo menos 95 pessoas morreram e outras 130 ficaram feridas como resultado do incidente. Além disso, mais de mil casas desabaram no condado de Dingri.

Como mencionado acima, a magnitude exata do terremoto parece estar em disputa, com o China Earthquake Network Center reportando-o como 6,8 e o Serviço Geológico dos EUA medindo-o como 7,1. A cidade de Shigatse, local sagrado do budismo tibetano como sede do Panchen Lama, foi abalada pelo terremoto. O tremor abalou edifícios no Nepal, Butão e norte da Índia. Também teria assustado os visitantes do acampamento base do Monte Everest.

De acordo com O jornal New York TimesA agência de notícias oficial chinesa Xinhua publicou um vídeo de policiais trabalhando nos locais afetados. A mídia americana também informou que o presidente chinês, Xi Jinping, ordenou aos seus subordinados que tomassem medidas para reduzir as vítimas e encontrar outros locais para acomodar os sobreviventes. 1.500 pessoas e mais de 250 veículos foram enviados para esforços de resgate, que enfrentam complicações devido às condições climáticas extremas e à alta altitude da região.