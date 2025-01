Terremoto nas finanças, deputados tentam escalar o Mediobanca

O cerco de Fortino Delle Generali, a luta das dificuldades financeiras italianas, encontra a sua articulação em Siena, a Fênix Araba do crédito italiano ressuscitada após anos de perdas bilionárias e em cujo conselho, ao lado dos homens do tesouro, os do Delfin Sit. e Caltagirone, protagonistas há três anos de um amargo confronto com o Mediobanka pelo controle do leão de Trieste.

Numa jogada surpresa, a Mountain anunciou o lançamento de uma oferta pública de troca (OPS) na Piazzesetta Cuccia, oferecendo aos seus acionistas 2,3 ações em troca de uma ação do Banco liderado por Alberto Nagel, avaliada em 15.992 euros por unidade, com um preço de 5%. no fecho de quarta-feira para apreciação do capital Mediobanca no valor de 13,3 mil milhões.

“Estamos criando um novo campeão nacional com duas marcas de excelência que queremos proteger e melhorar ainda mais”, afirma o CEO da MP, Luigi Lovaglio, e números estrondosos da operação: 700 milhões de sinergias, 600 custos de integração, 600 custos de integração, 16 % índice patrimonial pro forma, um retorno sobre o capital de 14% e aplicação acelerada do imposto sobre o “tesouro” representado pelo DTA que irá gerar 500 milhões em capital anualmente após por um período de seis anos, com um valor líquido para os acionistas do Mediobanco de 1,2 mil milhões de euros.

A oferta, que Lovaglio define como “amigável”, é considerada convincente pelo orgulhoso governo do renascido deputado. Em vez disso, parece “hostil” por parte de Piazzetta Cuccio, que na próxima semana reunirá o conselho para rejeitá-lo e estudar a defesa: Qualquer operação extraordinária terá que ir para a Assembleia, onde Caltagirone e Delfin têm 25%.

Desde que o cavaleiro branco não invada a cena, num jogo que todos – do Undai ao Unicredit – estarão acompanhando com muita atenção e no qual a política também é mobilizada, com a bênção do FDI e da liga, aberturas cautelosas de Os seguintes pedidos de esclarecimentos da oposição a Giorgetti, a quem Lovaglio já havia proposto a integração em 2022, e cujas ações o tesouro não limitavam a “fronteira”.

O CEO dos Deputados define-a como uma operação “inovadora” que cria “valor” para os acionistas do Deputados e do Mediobanco”, mas também para “todo o sistema do país” e cria um player bancário que fica colocado em “terceiro lugar” nos “segmentos-chave de negócio” ” A combinação da rede comercial da MPS com a experiência da banca de investimento do Mediobanca em gestão de património e crédito ao consumo. No entanto, os deputados também vão colocar as mãos nos 13% da Generali nas mãos do Mediobanco, o que o coloca um passo à frente dos 30% de ações que gravitam em torno de Delfin (9,9%) e Caltagiron (6,9%). No prazo de 20 dias, os deputados apresentar-se-ão na Consobo, que antecede o documento, que é precedido de pedidos de autorização a todas as autoridades envolvidas (BCE, BankItalia, IVass, Antimonow).

As OPS, sujeitas a atingir 66,7% do capital próprio e com objetivo de fechamento de capital, chegarão ao mercado em junho-julho. No dia 17 de abril, a assembleia de Siena, da qual Mef, Delfin, Caltagirone e Soul deterão cerca de 30% do capital, votará pelo aumento do serviço de abastecimento. Entretanto, a bolsa divulgou a sua primeira avaliação quente: o MPS perde -6,9% para 6,49 euros, enquanto o Mediobanca levanta voo marcando +7,7% para 16,47 euros à noite e transformando 5% do preço em 9,3% de desconto.

Vários analistas (Morgan Stanley, KWB, Equita, Jefferies, IG) levantaram dúvidas sobre as sinergias e destacaram o risco para os rendimentos do Mediobanco, que poderá perder alguns dos seus banqueiros, bem como avaliaram o preço e o resultado incerto do OPS. Porém, há também quem goste da avaliação do escopo, indicando suas possíveis vantagens e enfatizando o fato de o governo parecer ver a operação com clareza. “Pode haver impactos nas receitas”, mas em comparação com as sinergias geradas pela “combinação de negócios de varejo”, ou seja, Crédito no consumo e gestão do consumo, diz Lovaglio, diz Lovaglio, diz Lovaglio, diz Lovaglio, que sublinha a ausência de “Impactos Sociais” para os deputados, depois de mais de 4.000 despedimentos administrados em 2022. O banqueiro reconhece, que é um “ operação complicada”, mas acredita que é a “melhor opção” para os deputados, embora “levará algum tempo para que ele a metabolize”.

