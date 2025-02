Outro terremoto nas ilhas de Cicladi na Grécia. Desta vez, os sismógrafos viram choque do tamanho 4.7, uma das dezenas mais fortes que sacode o arquipélago por uma semana.

O epicentro foi colocado no braço costeiro a nordeste de Santorini, com cerca de 22 km de profundidade. Nesse caso, não há danos às pessoas ou coisas.

Um centro de operações de bombeiros com cortinas foi estabelecido na ilha da ilha.

