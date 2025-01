Terrion Arnold oferece atualizações sobre lesões nos pés durante o jogo Lions vs.

A campanha 2024-2025 do Detroit Lions na NFL silenciou os críticos, já que os homens de Dan Campbell terminaram recentemente sua temporada regular com um recorde de 15-2. No entanto, seu desempenho em campo foi recentemente ofuscado após a derrota dos Leões. Arnoldo Terrin Ele foi forçado a abandonar o jogo contra o Minnesota Vikings devido a uma lesão. Muitos torcedores expressaram preocupação com a condição do cornerback estreante, bem como com sua disponibilidade nos jogos restantes.

Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre a última lesão de Terrion Arnold.

O que aconteceu com Terrion Arnold?

Terrion Arnold sofreu uma contusão no pé direito durante a recente vitória dos Leões por 31-9 contra os Vikings.

A lesão ocorreu no terceiro quarto do jogo, quando Arnold tentou evitar o contra-ataque do running back adversário Aaron Jones. No entanto, Al Quadin-Muhammad dos Leões pisou inadvertidamente no pé direito de Terrion Arnold no processo, causando uma lesão em seu companheiro de equipe. A equipe médica do Detroit entrou em campo logo depois e retirou o ferido Arnold. Kindle Vildor, 27, finalmente substituiu Arnold em campo.

Apesar da saída prematura de Terrion Arnold do jogo, parece que sua lesão não é tão grave quanto muitos torcedores temiam. Em entrevista pós-jogo, Arnold disse aos repórteres: “Estou jogando”, segundo Imprensa Livre de Detroit.

O técnico do Lions, Dan Campbell, corroborou os sentimentos de seu jogador ao revelar que as avaliações de raios-X da lesão de Terrion Arnold deram negativas. Arnold, que se dirigiu aos repórteres usando uma bota de caminhada, declarou mais tarde: “Tive meu momento em que conversei com Deus. Acabei de colocar nas mãos dele. E temos uma semana de folga. Temos os melhores treinadores da NFL e me sinto confortável e sinto que eles podem me trazer de volta. “Vamos apenas colocar isso nas mãos de Deus.”

Com os Lions conquistando o título da NFC North após a vitória sobre os Vikings, o Detroit foi dispensado na primeira rodada dos playoffs e participará diretamente da rodada divisional, que começa no dia 18 de janeiro.