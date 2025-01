Terror viral da mina de pregos em Jalan Gatot Subroto, motociclistas se tornam vítimas

Jacarta – As minas de pregos espalhadas pelas estradas são uma ameaça terrível para os motociclistas.

Esses pregos colocados deliberadamente não apenas danificam os pneus do veículo, mas também podem causar acidentes fatais se o motorista perder o controle quando o pneu vazar repentinamente.

Esta prática é frequentemente levada a cabo por pessoas irresponsáveis ​​que procuram lucrar com as vítimas que são forçadas a utilizar serviços de reparação de pneus no local.

Recentemente, um vídeo se tornou viral nas redes sociais mostrando uma motocicleta atingida por uma mina de pregos em Jalan Gatot Subroto, Pejomtengan, em direção a Semanggi, Jacarta.

“Um incidente de furo devido ao impacto de uma extensão de guarda-chuvas em Jalan Gatot, Pejomtengan, em direção a Semanggi. Os usuários da estrada são aconselhados a estarem mais alertas e cuidadosos”, escreveu a legenda postada na conta Instagram @jakarta.terkini, citada. VIVA.

No vídeo, o motociclista mostra o estado do pneu de sua moto, que vazou devido ao impacto de uma mina de pregos.

O condutor alertou ainda os outros utentes da estrada para terem mais cuidado ao atravessar esta estrada.

Os internautas que viram o vídeo nas redes sociais inundaram imediatamente a coluna de comentários. Alguns admitiram ter sido vítimas de minas de pregos em Jalan Gatot Subroto.

“Sou Também Já bater De gato Subroto. minas pedaço um pouco guarda-chuva, claro estragar assim“, disse o internauta.

“Já Sim proibição razoável preço, DROGAS excelente Também razoável preço, DROGAS facada continuar–canal Também fim–o fim tem que comprar proibição novo“, escreveram internautas.

“Por todo caminho gato Subroto espalhado de qualquer forma artesão DROGAS proibição. Greget Também na verdade sim, parece kok eles–eles Esse o culpado“, disse um internauta.