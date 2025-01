Terry Crews, patrimônio líquido 2025: quanto dinheiro ganha?

Patrimônio líquido de equipes de Terry em 2025 É uma questão de curiosidade entre seus fãs. Ao longo de sua longa carreira, ele se estabeleceu como uma das celebridades mais adoráveis ​​da indústria do entretenimento. Embora as equipes tenham sido capazes de cativar muitas com seu charme e senso cômico, elas também estão ansiosas para saber quanto riqueza se acumulou com o tempo.

Sem muito preâmbulo, aqui estão todos os detalhes sobre os aspectos mais destacados das equipes e o que contribui para seus ativos líquidos.

Qual é o patrimônio líquido de Terry Crews em 2025?

A Terry Crews possui um patrimônio líquido especulado de US $ 25 milhões em 2025.

Os ativos líquidos das equipes em 2025 consistem em lucros de seu trabalho como anfitrião, ator, ex -jogador da NFL e suas várias empresas comerciais.

Terry Crews é mais famosa por estrelar a popular comédia Sit da NBC, Brooklyn Nine-Nine, além de receber o talento do America’s Got’s e seus numerosos spin-offs. Ele também trabalhou em vários programas de televisão e filmes, incluindo todos os odiados Chris, estamos lá? Além disso, o Crews apareceu em vídeos musicais para muitos artistas como Kendrick Lamar, Katy Perry, Blink-182 e Major Lazer.

O que as equipes de Terry fazem para ganhar a vida?

Terry Crews é um ator, apresentador de televisão e empresário. Anteriormente, ele jogou brevemente como apoiador na Liga Nacional de Futebol.

Mais recentemente, o Crews se tornou o CEO e chefe de design de sua assinatura criativa, a Super Seria. O apresentador da AGT também é o co -fundador deste estabelecimento, que trabalha para ensinar instalações de entretenimento por meio de música, televisão e muitos outros programas.

Além disso, Crews é o co -fundador e embaixador da marca Skyr de Thor, um produto de laticínios probióticos, bem como Amen & Amen, uma empresa de design que agora se aventurou na produção de filmes virtuais.

Eles explicaram os lucros das equipes de Terry: como o dinheiro ganha?

Terry Crews ganha dinheiro com seus projetos de atuação, seu papel de longa data como apresentador do America’s Got Talent, o endossante da marca, bem como seu trabalho como empresário.

Intermediário

Enquanto o período das equipes na NFL foi curto, seu mandato como ator teve muito sucesso. Ao interpretar o tenente Terry Jeffords no Brooklyn Nine-Nine, que foi emitido de 2013 a 2021, o ator ganhou cerca de US $ 80.000 por cada episódio. Além disso, ele trabalhou em muitos filmes e séries de televisão.

Apresentador de programas de televisão

Além disso, o trabalho das equipes em uma temporada de 22 episódios de The Show of the Hunting of Reality, o Got Talent da América ganha aproximadamente US $ 68.000 para cada episódio. Portanto, para uma temporada do show de caça de talentos, as equipes ganham cerca de US $ 1,5 milhão em salário. Consequentemente, seu período de várias temporadas e vários passeios com o programa foi significativamente adicionado à sua renda.

Endossos da marca

Além disso, os ativos líquidos da Terry Crews testemunharam um crescimento significativo em apoiar marcas como Shopee e MyProtein.

Escrita

Terry Crews também se aventurou a escrever, tendo escrito duas memórias, Dough: minha jornada para o verdadeiro poder e juntos: como fama, fracasso e fé transformaram nossas vidas. Ele também trabalhou em livros infantis como ilustrador.

Empreendedor

Além disso, as empresas comerciais de Terry Crews, Super Graves, Amen & Amen e Thor’s Skyr contribuem para seus lucros anuais. Em março de 2021, a Terry Crews até lançou sua própria criptomoeda, $ Power.