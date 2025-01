Terry Rozier, de Miami, aquece em pesquisa em sonda de apostas esportivas

Terry Rozierque atualmente toca para o Miami Heatestá sendo investigado por supostamente participar de um esporte aposta escândalo. As acusações estão conectadas a um jogo em que Rozier jogou contra os pelicanos de Nova Orleans em 2023. A investigação está sendo realizada sob uma investigação federal que também levou à proibição de vida em Jontay Porter, de Toronto Raptors. Aqui estão todos os detalhes sobre a investigação.

Terry Rozier sob investigação de apostas ilegais

De acordo com um relatório de The Wall Street JournalUma investigação sobre a suposta participação do proprietário de Miami Heat, Terry Rozier, em apostas esportivas ilegais está atualmente em andamento. A investigação está relacionada a um jogo de março de 2023 contra os pelicanos. Naquela época, Rozier estava jogando pelo Charlotte Hornets, antes de ingressar em Miami em janeiro de 2024.

Durante o jogo, Rozier esteve presente na quadra por aproximadamente 9 minutos e 36 segundos. Depois de informar que estava enfrentando dificuldades com o pé, Rozier não voltou a jogar e também estava fora pelo resto da temporada. O jogo chamou a atenção dos fãs do esporte porque Rozier não apareceu no relatório Hornets Lesions.

Foi relatado que as apostas feitas em Rozier durante esse jogo foram inconsistentes pela empresa de monitoramento de integridade esportiva da Integritidade dos EUA para a NBA. Depois disso, muitos álbuns de esportes se aposentaram de registrar mais apostas para o jogador. A partir de agora, Rozier não foi condenado por nenhuma irregularidade.

Além disso, a NBA prometeu ajudar os promotores na investigação. Em um comunicado, Mike Bass, porta -voz da NBA, disse: “A liga conduziu uma investigação e não encontrou uma violação das regras da NBA. Agora estamos cientes de uma investigação realizada pelo escritório do promotor dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York relacionado a esse assunto e estamos cooperando com essa investigação.

Além disso, o advogado de Rozier disse ao The Wall Street Journal: “Estamos cientes da investigação da NBA em 2023 que determinaram que Rozier não havia sido ruim e confiamos que a pesquisa em andamento do governo chegará exatamente à mesma conclusão”