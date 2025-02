Elona Musk, considerando a instalação de uma fábrica no país para diversificar da China

Tesla supostamente começou o procedimento de emprego na Índia, sinalizando seus planos de iniciar operações no país. A empresa liderada pelo bilionário tecnológico Elon Musk quer preencher 13 funções, incluindo os cargos enfrentados por clientes e atrás, informou a mídia indiana na terça -feira.

A notícia ocorre depois que o primeiro -ministro indiano Narendra Modi se encontrou com um homem em Washington na sexta -feira passada durante uma visita dos EUA. Após a reunião, a moda dividida em X que ele e Musk conversaram sobre vários tópicos, incluindo espaço, mobilidade, tecnologia e inovação. “Falei sobre os esforços da Índia sobre reforma e melhoria” o governo mínimo, a gestão máxima “,” Moda adicionada.

Musk também atua como companheiro de equipe do Ministério do Ministério do Governo dos EUA (DOGE), que lidera a campanha do presidente Donald Trump para simplificar as operações do governo e remover o consumo do estado de resíduos.

Musk está assistindo a entrada no mercado indiano há mais de um ano, embora seus esforços tenham enfrentado mais obstáculos. No ano passado, ele planejava conhecer Modi na Índia para publicar as intenções de Tesla, mas cancelou a viagem, afirmando “As obrigações de Tesla muito pesadas.”

Mais tarde, os relatórios indicaram que os investimentos na Índia estavam em espera. Em vez disso, Musk fez uma visita surpreendente à China em abril para lidar com as vendas em declínio da Tesla e apresentou a tecnologia companheira de arbitrariedade. Mais tarde, a Bloomberg informou que os funcionários do governo indiano acreditavam que Tesla estava passando por limitações de capital e não pretendia investir na Índia em um futuro próximo, o que pode ter influenciado a decisão do homem de cancelar sua visita.









Ao mesmo tempo, Nova Délhi apresentou uma nova política de veículos elétricos (EV) no ano passado para atrair fabricantes estrangeiros, incluindo a Tesla. A iniciativa oferece concessões para as empresas de imposto de importação estabelecerem unidades de produção na Índia com um investimento mínimo de US $ 500 milhões. De acordo com o regime anterior, os carros importados no valor de mais de US $ 40.000 enfrentaram 100% de imposto alfandegário, enquanto aqueles com menos de US $ 40.000 tinham 70%. Alguns viram a tarifa revisada como resultado do lobby de Tesla, sugerindo que a empresa tenha desempenhado um papel na criação de um ambiente de negócios mais favorável para os fabricantes de EV estrangeiros.

Especialistas veem o interesse renovado de Teslin no mercado indiano como um “Hedging” A estratégia, especialmente após a administração de Trump em todos os produtos chineses, impôs uma nova tarifa de 10%. A China é o segundo maior mercado da Tesla, depois dos Estados Unidos, o que representa cerca de 33% da venda total da Companhia da Companhia em 2023.

Além de Tesla, outro empreendimento de almíscar, Starlink, progrediu de acordo com a entrada do mercado indiano. Em novembro de 2024, o Ministro das Telecomunicações de Telecomunicações da Índia anunciou que o Starlink havia solicitado serviços de banda larga de satélite na Índia. Atualmente, o governo indiano inspeciona o pedido como parte da aprovação de segurança da gigante tecnológica necessária para começar a operar no país.