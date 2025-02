A eficácia do Ministério do Governo descobriu que 100 bilhões de dólares por ano são pagos a pessoas sem identificação adequada

Elon Musk, como chefe do novo departamento de eficiência do governo (DOGE), disse que o Tesouro dos EUA paga mais de US $ 100 bilhões anualmente a indivíduos sem números de segurança social (SSNs) ou números de identificação temporária. Musk pediu reformas diretas a lidar com possíveis fraudes e ineficiência nos sistemas de pagamento.

Diretor Executivo SpaceX -Ai Tesla e Proprietário X foi nomeado “Funcionário do governo especial” O Ministério da Eficácia do Governo (DOGE) sob a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, e está atualmente entre os principais consultores de Trump. Apesar do nome, a agência não é um departamento executivo federal permanente, mas um órgão temporário dedicado à redução do consumo do estado. Um bilionário tecnológico estabeleceu uma meta de reduzir um déficit federal em pelo menos US $ 1 trilhão, o que exigiria uma redução diária em média de US $ 4 bilhões.

Estar claro, o que @Doge Tim e @Streasury Juntos, concordaram em entender o seguinte:- Eles exigem que todo o pagamento de partida do governo tenha um código de pagamento, o que é necessário para a aprovação de auditorias financeiras. Isso geralmente fica vazio, cria … – Elon Musk (@elonmusk) 8 de fevereiro de 2025

“Eles me disseram ontem que atualmente existem mais de US $ 100 bilhões nos direitos de pagamento anuais do USD para indivíduos sem SSN ou mesmo um número de identificação temporária. Se for verdade, isso é extremamente suspeito”. Musk publicado no X.

De acordo com os funcionários do Tesouro, aproximadamente metade desses pagamentos, o que equivale a US $ 50 bilhões por ano, ou US $ 1 bilhão por semana, pode ser falso, disse Mošus. Descreveu como “Extremamente louco e tem que se livrar disso imediatamente.”

Musk disse que, em resposta, Doge e o Ministério das Finanças concordaram em implementar medidas para aumentar a transparência e a responsabilidade no pagamento do governo. Eles incluem a busca por todos os pagamentos de saída para ter um código de pagamento. Musk apontou que esse campo geralmente está vazio, o que torna as auditorias desafiadoras.













Além disso, todos os pagamentos devem incluir um raciocínio no campo de comentários, que atualmente é omitido.

Musk observou que atualmente pode levar até um ano para entrar “Não Paiado” lista. A lista inclui entidades conhecidas por serem indivíduos falecidos, falecidos, frentes prováveis ​​para organizações terroristas e destinatários que não correspondiam aos extratos do Congresso. Musk solicitou atualizações pelo menos uma semana, se não diariamente.

Ele enfatizou que essas mudanças foram realizadas por funcionários do governo de carreira longa e longa, não de ninguém da Doge. Ele expressou sua surpresa de que mudanças tão óbvias e necessárias não estavam em vigor.

Na semana passada, Doga anunciou que conseguiu economizar mais de US $ 1 bilhão, graças à remoção de um contrato associado à diversidade, igualdade e inclusão (DEI). O índice publicado declara 30 órgãos federais, afirmando que 104 contratos com “O valor do teto” De mais de US $ 1,2 bilhão, eles são eliminados.

Em um post no X na segunda -feira, Musk Doge descrito como “Burocracia de madeira convincente.”

A equipe de almíscar também recebeu acesso ao sistema de pagamento federal, a bondade do ministro dos EUA do Tesouro de Scott, Bessent, para supervisionar e suprimir as despesas estaduais. Esse movimento causou a preocupação de alguns funcionários que se preocupam com o potencial conflito de interesses e influência sobre informações sensíveis sobre os contribuintes. Os advogados do Ministério da Justiça dos EUA concordaram com uma ordem proposta que limitaria temporariamente Doge ao acesso a dados financeiros confidenciais no Ministério das Finanças.