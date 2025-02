Teste diário: em topoília

1/5 | Muitas pessoas que vivem nesta cidade chamam de “chatigaon”. Os portugueses o chamavam de “Grande Porto de Bengala”. Ibn Battuta o chamou de “Sadkawan”. Seu nome atual é derivado do dado por um invasor birmanês do século IX, em cuja linguagem significava “fazer guerra é inadequada”. Nomeie a cidade.

2/5 | Em 1989, um conflito neste país (agora velho) havia terminado se as duas metades de seu nome deveriam ser roteirizadas. Os oponentes da idéia diziam que o roteiro era uma reminiscência da anexação do território da Alemanha nazista denotada no segundo tempo. Nomeie o país.

5/5 | O nome deste país também é o nome histórico de uma região no Irã. Especificamente, era o nome de uma região ao sul do rio Aras. Quando o Império Russo entrou em colapso em 1918, o país nasceu no norte do rio e assumiu o nome da região sul. Nomeie o país.