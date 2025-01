Teste diário | Sobre o Exército Nacional Indiano

Este veterano do INA tornou-se o presidente fundador do Congresso Indiano Malaio e também foi embaixador da Índia em alguns países após a Independência. Arquivo

1/6 | Funcionária do INA, médica e um dos membros fundadores da Associação de Mulheres Democráticas de Todas as Índias, ela também foi candidata nas eleições presidenciais realizadas em 2002. Diga-lhe o nome.

2/6 | A resposta à pergunta 1 era casada com este coronel que estava entre os três oficiais do INA procurados pelos britânicos para serem levados à corte marcial. Nomeie-os.

3/6 | Nomeia a pessoa que vestiu a toga de advogado para representar os três oficiais do INA no julgamento do Forte Vermelho e que mais tarde se tornou primeiro-ministro da Índia.

4/6 | Outro membro fundador do INA, este ex-oficial do Exército Britânico foi capturado pelas tropas japonesas na Segunda Guerra Mundial na campanha da Malásia e mais tarde fundou o INA. No entanto, ele não fazia parte do Azad Hind Fauj liderado por Subhas Chandra Bose. Mais tarde, ele se tornou deputado de Rajya Sabha. Dê um nome.