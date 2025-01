TG CID alerta contra o aumento de fraudes em pirâmide e esquemas de MLM

O Telangana CID emitiu um alerta sobre a crescente incidência de golpes de pirâmide e marketing multinível (MLM) no estado.

“Esses esquemas têm como alvo investidores desavisados, fazendo-se passar por empresas ou produtos legítimos de criptomoeda, como produtos agrícolas, roupas, itens de saúde fitoterápicos e produtos domésticos. As vítimas são atraídas com promessas de ganhos irrealistas, rendimentos diários e comissões para recrutar outras pessoas para estas cadeias fraudulentas”, disse o Diretor Geral do CID, Shikha Goel.

O modus operandi destes esquemas gira em torno do recrutamento de novos investidores para pagar retornos aos participantes anteriores, sem qualquer atividade comercial legítima ou sustentável. “Apenas aqueles que estão no topo da pirâmide obtêm lucros significativos, deixando a maioria incorrer em grandes perdas financeiras. “Muitas destas operações são orquestradas por indivíduos baseados no estrangeiro, levantando preocupações de que os fundos gerados por estes esquemas possam ser desviados para atividades anti-nacionais”, explicou.

Os agentes da polícia aconselham as pessoas a serem cépticas em relação a lucros elevados e promessas generosas, como carros de luxo e viagens ao estrangeiro, que são tácticas utilizadas para atrair vítimas. “As pessoas devem evitar aderir a esquemas que exijam recrutamento para obter rendimentos, uma vez que estes são frequentemente esquemas de pirâmide. Você também deve evitar participar de eventos promocionais, como seminários chamativos e palestras motivacionais, pois eles são projetados para induzir os participantes a acreditarem na legitimidade desses esquemas fraudulentos. Os golpistas costumam usar plataformas de mídia social como WhatsApp, Telegram e Facebook para atrair vítimas, por isso é importante ser cauteloso e evitar ingressar em grupos que promovam esse tipo de esquema”, alertou o CEO.

Além disso, os cidadãos devem verificar a legitimidade destes esquemas através de autoridades como o Ministério dos Assuntos Corporativos (MCA) ou o Securities and Exchange Board of India (SEBI). Qualquer suspeita de fraude deve ser comunicada imediatamente à esquadra de polícia mais próxima, através da linha de apoio 1930 ou no site oficial do crime cibernético em www.cybercrime.gov.in. As denúncias também podem ser encaminhadas ao Registro de Fraudes Cibernéticas via WhatsApp pelo telefone 8712672222.