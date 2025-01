TGCSB emite comunicado em meio às celebrações de Sankranti

Em meio às celebrações de Sankranti, o Telangana Cyber ​​​​Security Bureau (TGCSB) emitiu um alerta público alertando os cidadãos contra táticas comuns utilizadas por cibercriminosos para atingir vítimas inocentes.

O departamento alertou os cidadãos contra ofertas falsas de compras online e descontos em festivais, onde fraudadores criam sites falsos prometendo grandes descontos em produtos.

Os golpistas também podem induzir os cidadãos a comprar cartões-presente falsos ou fazer pagamentos por meio de aplicativos fraudulentos ou códigos QR, disse o departamento em seu comunicado.

As redes sociais e plataformas de mensagens também se tornaram terreno fértil para fraudes cibernéticas. Encaminhamentos fraudulentos e links suspeitos espalhados por esses canais induziram os usuários a compartilhar informações pessoais e bancárias confidenciais. Os cidadãos são lembrados de não divulgar tais detalhes a fontes não confiáveis ​​em nenhuma circunstância.

O gabinete aconselhou os cidadãos a reservarem serviços relacionados com o festival, como bilhetes de viagem e presentes, exclusivamente através de plataformas oficiais e de confiança.

Imagens baixadas ou conteúdo relacionado ao festival de fontes não verificadas devem ser evitados, pois podem conter malware ou vírus que podem comprometer a segurança do dispositivo. Além disso, foi dada ênfase à manutenção do software antivírus e das configurações de segurança do dispositivo atualizadas.

As vítimas podem entrar em contato com a linha gratuita de apoio ao crime cibernético às 19h30 ou relatar incidentes online em cybercrime.gov.in. Ações imediatas podem ajudar a mitigar possíveis perdas e ajudar a rastrear os cibercriminosos.