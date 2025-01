TGSRTC JAC pede treinamento para que o pessoal opere um novo

O Escritório de Ação Conjunta do Comitê de Ação Conjunta (JAC) do Estado de Telangana State Road Corporation (JAC), Thomas Reddy, pediu ao governo do estado que treine funcionários da TGSRTC a operar ônibus elétricos que serão adicionados à frota da corporação.

Os trabalhadores do RTC ganharam o desempenho nacional e os prêmios de direção sem acidentes. Eles são adaptáveis. O novo número de ônibus elétricos, que será operado por terceiros, é desnecessário. Eles vão entregar se você os treinar ”, disse Reddy O hindu. Na terça -feira, alguns sindicatos deram um aviso para atacar o novo modelo operacional da frota EV.

Ele ressaltou que os motoristas do TSRTC haviam sido treinados anteriormente para operar ônibus elétricos Garuda e questionaram por que um programa de treinamento semelhante para a próxima frota elétrica não pôde ser implementado.

O líder da JAC também enfatizou que os sindicatos estão buscando conformidade com as promessas feitas pelo governo antes das eleições, incluindo a absorção dos funcionários do TGSRTC no governo do estado. “Tudo o que é necessário é decidir uma data designada, uma vez que a lei de absorção já foi aprovada na assembléia”, disse ele.

Sindicatos como o pessoal e a Federação de Trabalhadores (SWF) e o Sindicato de Pessoal e Trabalhadores (SWU) também expressaram sua oposição à decisão do governo de operar ônibus elétricos em um modelo de contrato de custo bruto (CCG). K. Raji Reddy, outro líder do sindicato, disse objeções pesadas, pedindo ao governo que reconsidere a proposta. Os trabalhadores desses sindicatos foram um crachá com uma demonstração para expressar suas preocupações.

Os sindicatos argumentam que o modelo do GCC ignoraria os funcionários do TGSRTC, relegando trabalhadores, incluindo mecânicos e motoristas, apesar de suas habilidades comprovadas e uma história. O governo de Telangana pretende adicionar aproximadamente 3.000 ônibus elétricos, especialmente no prefeito de Hyderabad.

O JAC notificou a administração do TGSRTC, juntamente com uma lista de 21 demandas.