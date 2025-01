Thamizh Desiya Peravai busca cobertura de seguro para domadores de touros

O Thamizh Desiya Peravai buscou cobertura de seguro para domadores de touros que participam do ‘jallikattu’ (evento de domesticação de touros) organizado como parte das festividades de Pongal em todo o estado.

Em comunicado de 16 de janeiro, o presidente do TDP, P. Maniarasan, expressou descontentamento com a quantidade de solatium anunciada pelo governo do estado à família de Navinkumar, de 21 anos, que morreu enquanto participava do tradicional evento em Avaniyapuram, no distrito de Madurai, em 14 de janeiro. .

“É injusto por parte do governo estadual que anunciou uma solação de Rs 10 lakh para as vítimas da tragédia ilícita do arrack de Kallakuruchi que chocou o Estado. Neste caso, a vítima encontrou o seu fim inesperadamente no evento que tenta retratar o valor dos tâmeis”, disse ele.

Ao buscar um solácio de ₹ 10 lakh para a família de Naveenkumar, o presidente do TDP instou o governo estadual a estender a cobertura do seguro aos domadores de touros que participam de eventos de domesticação de touros organizados em todo o estado. Ele pediu compensação aos domadores pela perda de membros ou ferimentos graves sofridos e emprego governamental para os familiares dos domadores, caso eles morressem no evento de domesticação de touros. Ele exigiu que os touros locais fossem preferidos nos eventos para que fossem os primeiros a serem soltos na arena de adestramento.