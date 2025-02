Thanos vs. Sentry/Void: Quem é mais forte e venceria no MCU?

Com a iminente estreia no MCU de Sentry/Void em Thunderbolts*, um Thanos vs Sentry O debate sobre quem é mais forte e quem venceria em uma briga entre os dois no universo do cinema e os quadrinhos causou. Os fãs já sabem o quão poderoso Thanos foi quando ele chegou ao MCU, já que ele deu a Hulk uma corrida pelo seu dinheiro e se colocou cara a cara com o poder combinado dos Vingadores. Enquanto isso, o trailer do Thunderbolts* ofereceu vislumbres da força e dos poderes aterrorizantes da Sentry/Void, o que deu à equipe homônima um momento difícil.

Então, quem venceria em uma batalha hipotética de Thanos vs. Centinel/vazio e quem é mais forte entre os dois? É isso que você precisa saber.

Quem é mais forte entre Thanos e Sentry/Void em MCU e quadrinhos?

Tanto Thanos quanto Sentry são figuras incrivelmente fortes no MCU e nos quadrinhos. No entanto, a Sentry tem uma vantagem adicional e é muito mais forte devido aos seus poderes de voo, absorção e redirecionamento de energia, bem como indestrutibilidade.

A alternativa da pessoa maligna da sentinela, o vácuo é muito mais forte que a sentinela ou do que regularmente do que. Isso é ajudado pela falta de moralidade e personalidade maliciosa do vácuo. Nos quadrinhos, o vazio era forte o suficiente para esmagar todos os ossos do Hulk.

Além disso, o vazio também está praticamente inquieto, pois conseguiu sobreviver para ser jogado no sol por sentinela e um raio desencadeado por Thor, nos quadrinhos. Também é capaz de subir.

Quem venceria em uma luta de Thanos vs. Sentry/Void?

Em uma briga entre Thanos e Sentry, se eles usam apenas suas habilidades naturais sem melhorias, Sentry venceria, ou seja, se ele não parar. Além de sua impressionante força sobre -humana, durabilidade, resistência e velocidade, a Sentry tem uma variedade de poderes como voo, manipulação de energia, teletransporte e fotocinese que lhe dão uma vantagem sobre Thanos.

Quando se trata do vazio e do Thanos, o último perderá, sem dúvida, mesmo que suas habilidades sejam melhoradas pela luva infinita. Isso ocorre porque o vazio não apenas possui todas as habilidades que sentinela, mas também habilidades adicionais, como intangibilidade, que permitem que as pessoas se graduem e os infligam imensa dor, e as tendrilas de Infini, que quando esfaquear as pessoas podem traumatizá -las com visões horríveis do passado . , presente e futuro.