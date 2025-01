The Batman 2: Matt Reeves fala sobre se Robert Pattinson poderia se tornar o Batman do DCU

Matt Reeves comentou rumores sugerindo que o Batman de Robert Pattinson poderia se juntar ao DCU de James Gunn e Peter Safran.

Reeves dirigiu The Batman, de 2022, estrelado por Pattinson como o Cavaleiro das Trevas. Atualmente, ele está trabalhando na sequência do filme, The Batman 2, que recentemente adiou sua data de lançamento para outubro de 2027.

Após a mudança na data de lançamento, muitos fãs da DC especularam em voz alta que o atraso poderia ser devido à integração do Batman de Pattinson no DCU. Não houve nenhum anúncio oficial sobre isso neste momento, já que ninguém foi escalado publicamente como o Batman do DCU ainda.

Matt Reeves fala sobre o Batman de Robert Pattinson e o DCU

conversando com Josh Horowitz de Feliz Triste ConfusoReeves foi questionado sobre qual era sua atitude em relação à possibilidade de Pattinson ingressar no DCU.

“Tudo se resume a fazer sentido ou não”, respondeu Reeves. “Acho que o que foi legal é que realmente havia algum tipo de história que eu queria contar (nós a chamamos de Epic Crime Saga e tudo mais), que é a ideia central do que queremos fazer. Para mim foi importante poder jogar isso. James e Peter têm sido ótimos com isso, eles estão nos deixando fazer isso. O que o futuro reserva para mim, não posso realmente dizer, não tenho ideia no momento, exceto que estou de cabeça baixa agora, sobre como filmar The Batman Parte 2 e transformá-lo em algo muito, muito especial, o que, é claro. , é o mais importante.”

conversando com Horowitz Em dezembro de 2024, Gunn confirmou que “contemplado“transformar Pattinson no Batman do DCU; No entanto, também notou que “contempla” e “fala” sobre tudo.

“Estou comprometido em contar histórias no DCU e em contar histórias de Elseworlds. “Quero ter a liberdade de contar histórias de Elseworlds”, disse Gunn.

Batman 2 está programado para lançamento em 1º de outubro de 2027.

