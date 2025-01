The Equalizer: Titus Welliver e Juani Feliz da Bosch pretendem liderar novo show spin-off

Titus Welliver e Juani Feliz estão sendo escolhidos para liderar um possível spin-off da CBS O equalizador.

Em novembro de 2024, foi anunciado que The Equalizer, da CBS, apresentaria dois novos personagens no episódio 516, que poderiam então apresentar sua própria série spin-off. The Equalizer é uma reinicialização da série de mesmo nome dos anos 80 e estrelada por Queen Latifah.

O que sabemos sobre os personagens Titus Welliver e Juani Feliz no mundo de The Equalizer?

Por Prazo finalFoi confirmado que Welliver e Feliz aparecerão no episódio 516 de The Equalizer. Welliver interpretará um personagem chamado Hudson Reed, um agente da CIA com uma misteriosa conexão com Robin McCall, enquanto Feliz foi escalado como Samantha Reed, uma especialista em armas e habilidosa artista marcial.

“Tanto Welliver quanto Feliz foram escalados como atores convidados com opções regulares de séries para o potencial spin-off”, observa o artigo do Deadline.

Welliver é mais conhecido por desempenhar o papel principal em Bosch e Amazon Prime Video Bosch: Legacy. Ele também interpretou Silas Adams em Deadwood e Jimmy O’Phelan em Sons of Anarchy. No cinema, Welliver recentemente dublou Rorschach nos dois filmes animados de Watchmen lançados no ano passado. Além disso, ele estrelou filmes como Assault on Precinct 13 de 2005, Gone Baby Gone de 2007, The Town de 2010, Argo de 2012, Transformers: Age of Extinction de 2014, Escape Plan 2: Hades de 2018 e muito mais.

Feliz é conhecido por interpretar Isabela Benítez-Santiago na série Amazon Prime Video Harlem. Ele apareceu em filmes como The Purge: Election Year de 2016, Canal Street de 2018 e Guerra Civil de 2024.

Joseph C. Wilson atuará como produtor executivo da série spinoff The Equalizer, caso a CBS decida seguir em frente com o projeto. O episódio 516 de The Equalizer, escrito por Wilson, irá ao ar nesta primavera.