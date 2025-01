Bom dia aos nossos leitores!

Bem-vindo à edição deste ano do festival The Hindu’s Lit.

Hoje, iremos levá-lo através de debates envolventes, discussões enriquecedoras e trocas emocionantes, que acontecem ao vivo em Chennai.

Acompanhe aqui ou assista ao vivo em nosso canal no YouTubepois em breve iniciaremos The Hindu Lit for Life 2025!