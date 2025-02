‘The Hindu – Living Spaces 2025’ termina em Bengaluru

‘The Hindu – Living Spaces 2025’, uma exposição imobiliária que apresenta mais de 200 projetos de prestígio, além de posições de instituições financeiras, móveis e setores internos, chegaram ao fim na cidade no domingo.

Um possível inversor de Shailendar, que estava na exposição no domingo, disse que liderou 25 km e que a viagem valeu a pena, já que a exposição mostrou várias opções de investimento no setor imobiliário.

Mais de 1.500 possíveis investidores visitaram a exposição durante os dois dias. Os detentores de posição estavam felizes com a qualidade da multidão na exposição.

Sete visitantes, Pranupa SP, Mohan RK, Mohammed Noor Aman, Ma Sridhar, Vishnu Bharadwaj, Anirudh SK e Anand R., ganharam moedas de ouro nos concursos realizados na exposição.

Visitantes em conversas em ‘The Hindu – Living Spaces 2025’ em Palace Grounds, em Bangalore, no sábado. | Crédito da foto: Sudhakara Jain

O evento de dois dias foi possível graças a um grande número de patrocinadores. Ajmera liderou o evento como patrocinador do título, com outros parceiros de destaque, como Sweet Home Realty (promovido pelo patrocinador) e Unitern (patrocinador da Platinum). Patrocinadores adicionais incluíram Canara Bank, Sumadhura, Bank of Baroda, Assetz, a Autoridade de Desenvolvimento de Bangalore e o Karnataka Housing Board como patrocinadores de ouro, e Puravankara, Ranka Group, Urbanaest Realty, Construtores e Desenvolvedores Elegantes, projetos de terra e terra como patrocinadores de prata .

The associated sponsors included Sobha, DS-MAX, Atz Properties, Guru Punvani, Alliance Square, Nischitha Properties, Central Bank of India, Idbi Bank, Punjab National Bank, Moggs Estate, Lokations, Kutera Realty, Sai Panchami, Krishi Viswa Housing Cooperative Cooperative Society Society Ltd, Rions Infra Projects, Land Comercio de Construtor e desenvolvedores, SB Sanctuary, Coovolve Estates, Funcionários de Telecomunicações e outras relações de confiança da habitação, Neev Mattress.

O parceiro automático exclusivo era Hyundai. O parceiro de jóias era Prathibha Jewely House. O colega de presente era inteligente Grahak. O parceiro de comida era o Empire Restaurant, enquanto o parceiro do Café era o Levista Coffee.