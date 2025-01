The Hindu Morning Digest, 10 de janeiro de 2024

Apoiadores e membros da comunidade LGBTQ reagem enquanto assistem ao veredicto da Suprema Corte sobre petições que buscam a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em uma tela em Mumbai. | Crédito da foto: EMMANUAL YOGINI

CBI acusa Karti Chidambaram em novo caso de corrupção

O CBI registrou um novo caso de corrupção contra o filho do ex-ministro das Finanças P. Chidambaram e deputado do Congresso Karti Chidambaram por supostamente ter ajudado a empresa de bebidas alcoólicas Diageo Scotland sobre a proibição da isenção de impostos de seu uísque, disseram autoridades na quinta-feira. (9 de janeiro de 2024).

Bombeiros lutam contra incêndios florestais devastadores em Los Angeles enquanto os ventos se acalmam um pouco

Os bombeiros lutaram na manhã de quinta-feira (9 de janeiro de 2025) para controlar uma série de grandes incêndios na área de Los Angeles que mataram cinco pessoas, devastaram comunidades da costa do Pacífico a Pasadena e forçaram milhares de pessoas a fugir freneticamente de suas casas. .

Os principais membros do bloco da ÍNDIA escolhem a AAP em vez do Congresso para a votação em Delhi, levantando questões sobre o futuro da aliança

As eleições para a Assembleia de Deli desencadearam uma crise inesperada para o bloco da ÍNDIA. O Partido Samajwadi e o Congresso Trinamool estenderam o seu apoio incondicional ao Partido Aam Aadmi (AAP) no Congresso. O Shiv Sena (UBT) também se inclina a favor do partido no poder de Deli.

O cantor P. Jayachandran falece

O cantor de playback P. Jayachandran, conhecido por seu canto expressivo e cuja voz mágica encantou os amantes da música por mais de seis décadas, faleceu na quinta-feira em um hospital particular em Thrissur. Ele tinha 81 anos. Ele estava em tratamento contra o câncer há algum tempo.

Casamento entre pessoas do mesmo sexo: Supremo Tribunal rejeita petições para rever decisão de outubro de 2023

Uma bancada de cinco juízes do Supremo Tribunal Federal, chefiada pelo ministro BR Gavai, rejeitou na quinta-feira (9 de janeiro de 2025) petições solicitando a revisão de uma sentença de outubro de 2023 que se recusava a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

A Suprema Corte diz que a bola está nos tribunais do governo, legislatura sobre ‘camada cremosa’ para SC/ST

O juiz da Suprema Corte BR Gavai disse na quinta-feira (9 de janeiro de 2025) que a bola estava nos tribunais do Legislativo e do governo para tomar uma decisão sobre se a ‘camada cremosa’ das Castas e Tribos Programadas (SC) (ST) Os beneficiários de reservas na educação e no serviço público devem ser excluídos dos benefícios das cotas.

Expandir projetos e publicações globalmente para melhorar a imagem da polícia, diz Amit Shah ao think tank da polícia

O Ministro do Interior da União, Amit Shah, pediu na quinta-feira (9 de janeiro de 2025) a expansão global de projetos, estudos e publicações do Bureau de Pesquisa e Desenvolvimento Policial (BPR&D) para “melhorar a imagem pública da polícia”.

O nível inalterado da água afeta as operações de resgate na mina de carvão de Assam

O nível constante de água turva afetou as operações de resgate de pelo menos oito mineiros presos dentro de uma mina de carvão no distrito de Dima Hasao, em Assam, desde a manhã de 6 de janeiro.

A declaração da UGC na Suprema Corte refere-se à carta dirigida aos capitalistas de risco para agirem contra a discriminação de casta por parte de professores e funcionários públicos

Uma declaração juramentada da Comissão de Bolsas Universitárias (UGC) perante a Suprema Corte em um caso movido pelas mães de Rohith Vemula e Payal Tadvi alegou que enviou uma carta aos vice-reitores de todas as universidades do país pedindo-lhes que tomassem medidas imediatas contra funcionários e membros do corpo docente que discriminam alunos de castas ou tribos programadas.

Kharge exige o fim do ‘terrorismo fiscal’ no orçamento, pede que o GST ‘dê impostos a Sitharaman’

Antes do Orçamento da União, o Congresso alegou na quinta-feira (9 de janeiro de 2025) que o Imposto sobre Bens e Serviços (GST) se tornou um meio de “saquear” o povo e exigiu que o Centro acabasse com o “terrorismo fiscal”.

‘Por quanto tempo você consegue olhar para sua esposa?’: O presidente da L&T, Subrahmanyan, sugere uma semana de trabalho de 90 horas

O presidente da Larsen & Toubro (L&T), SN Subrahmanyan, gerou indignação online com seus comentários defendendo uma semana de trabalho de 90 horas e sugerindo que os funcionários deveriam até abrir mão dos domingos.

Ancoragem SpaDeX: prisões ISRO se movem entre satélites

A Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO), que adiou o acoplamento planejado dos dois satélites SpaDeX, interrompeu a deriva entre as espaçonaves.

Dois trabalhadores ficaram feridos quando um silo desabou numa unidade de fundição em Chhattisgarh; Teme-se que outros dois estejam presos

Dois trabalhadores ficaram feridos e outros dois ficam presos depois que um silo desabou em uma fundição no distrito de Mungeli, em Chhattisgarh, na quinta-feira (9 de janeiro de 2025), disse a polícia.

Debandada de Tirupati: CM suspende dois funcionários e ordena inquérito judicial

O machado de responsabilização recaiu sobre dois funcionários pela morte de seis devotos na debandada em Tirupati na noite de quarta-feira (8 de janeiro de 2025). O governo anunciou a suspensão de dois funcionários e a transferência de três.