The Hindu Morning Digest, 12 de janeiro de 2024

Dois mortos e seis feridos em um acidente em um canteiro de obras em Raipur

Dois trabalhadores morreram e seis outros ficaram feridos quando a estrutura central de um edifício em construção desabou aqui no sábado (11 de janeiro de 2025). O acidente ocorreu por volta das 15h na VIP Street, a poucos metros da VIP Road, trecho que liga a cidade ao aeroporto de Raipur. O edifício residencial possui três torres de vários andares, cada uma em um estágio diferente de construção. Embora o projeto esteja a cargo de uma construtora de destaque no Estado, quem está no local disse que ele é subcontratado a diversas empreiteiras.

Ramesh Bidhuri é o rosto do BJP CM, diz Kejriwal; desafia-o para um debate

O supremo da AAP, Arvind Kejriwal, no sábado (11 de janeiro de 2025) disse que soube por fontes do BJP que o ex-parlamentar do sul de Delhi, Ramesh Bidhuri, foi escolhido como ministro-chefe do partido em Delhi e que o anúncio seria feito muito em breve. O Ministro do Interior da União, Amit Shah, rejeitou a declaração do Sr. Kejriwal como uma “tática” da AAP e disse: “Hoje, o Sr. Kejriwal anunciou o rosto do ministro-chefe do BJP. O Sr. Kejriwal pode anunciar o rosto do Ministro-Chefe? Kejriwal deveria anunciar o rosto do ministro-chefe do BJP?

Los Angeles investiga culpa pelo incêndio enquanto toque de recolher é aplicado

Os californianos exigiram na sexta-feira (10 de janeiro de 2025) saber quem é o culpado pela vasta devastação causada pelos devastadores incêndios florestais de Los Angeles, quando um toque de recolher estrito entrou em vigor para evitar saques e ilegalidade. Pelo menos 11 pessoas morreram quando as chamas varreram bairros e destruíram milhares de casas num desastre que o presidente dos EUA, Joe Biden, comparou a um “cenário de guerra”. À medida que os habitantes de Angeleno enfrentam a ruína angustiante, aumenta a raiva relativamente à preparação e resposta das autoridades, especialmente devido a uma série de falsos alarmes de evacuação e depois de as bocas-de-incêndio secarem enquanto os bombeiros combatiam os incêndios iniciais.

BCCI encontra Gambhir, Rohit e outros membros importantes

O Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI) reuniu-se com os principais membros da administração da equipe masculina de críquete da Índia para fazer um balanço após uma desastrosa temporada de testes de críquete e planejar o caminho a seguir. A reunião contou com a presença do capitão do Test e do ODI, Rohit Sharma, do técnico Gautam Gambhir, do seletor-chefe Ajit Agarkar, do secretário adjunto Devajit Saikia (que assumirá o cargo de secretário do BCCI no domingo) e do ex-secretário Jay Shah. Toda a equipe se reuniu em um hotel no sul de Mumbai, antes do BCCI parabenizar Shah por ser eleito presidente do Conselho Internacional de Críquete (ICC).

BJP divulga segunda lista de 29 candidatos para as eleições para a Assembleia de Delhi

O Partido Bharatiya Janata (BJP) divulgou sua segunda lista de 29 candidatos para as próximas eleições para a Assembleia de Delhi. O partido convocou Kapil Mishra, um ex-MLA do Partido Aam Aadmi (AAP) que foi desqualificado do partido em 2019, substituindo o atual Karawal Nagar MLA Mohan Singh Bisht. Juntando-se às fileiras dos filhos do ex-ministro-chefe de Delhi na briga, Harish Khurana foi escalado de Moti Nagar. O partido já havia contratado Parvesh Sahib Singh de Nova Delhi, filho do ex-ministro-chefe Sahib Singh Verma. O Congresso nomeou Sandeep Dikshit, filho da ex-ministra-chefe Sheila Dikshit.

Rahul Gandhi discursará em seu primeiro comício eleitoral em Delhi amanhã

O líder do Congresso, Rahul Gandhi, discursará em um comício para as próximas eleições para a Assembleia em Delhi, na segunda-feira. O comício ‘Jai Bheem-Jai Samvidhan’ de Gandhi em Seelampur, no nordeste de Delhi, será o primeiro na capital nacional desde as eleições de Lok Sabha de 2024. Fazendo o anúncio no sábado, o responsável pelo partido em Delhi, Qazi Nizamuddin, disse: “O comício de Gandhi verá. enorme participação dos moradores da cidade.” Ele acrescentou: “Lutaremos para expulsar a AAP corrupta e incompetente, salvar a cidade da devastação e devolver a capital ao caminho do desenvolvimento”. Gandhi foi convidado a participar da ‘Delhi Nyay Yatra’, a marcha a pé do partido que durou um mês, realizada no ano passado em todas as 70 cadeiras da Assembleia da cidade, mas não compareceu.

Oito acusados, excluindo Walmik Karad, acusados ​​pela MCOCA no caso de assassinato de Beed

Embora a Lei de Controle do Crime Organizado de Maharashtra (MCOCA) tenha sido invocada contra os oito acusados ​​no caso de assassinato de Beed Sarpanch Santosh Deshmukh no sábado (11 de janeiro de 2025), os líderes políticos expressaram preocupação com o fato de Walmik Karad não ter sido acusado de o MCOCA. Todos os acusados, Sudarshan Ghule, Prateek Ghule, Sudhir Sangle, Krishna Andhale, Vishnu Chate, Siddharth Sonawane, Mahesh Kedar, Jairam Chate e Krishna Andhale estão autuados no MCOCA. Krishna Andhale ainda está foragido. Karad, um assessor próximo do ministro do Partido Nacionalista do Congresso (NCP), Dhananjay Munde, não foi autuado pelo MCOCA porque foi preso no caso de extorsão, de acordo com a polícia.

J&K CM Omar Abdullah inspeciona o túnel Z-Morh antes da visita do PM Modi à Caxemira para inaugurá-lo

As medidas de segurança foram reforçadas na Caxemira no sábado (11 de janeiro de 2025), antes da visita do primeiro-ministro Narendra Modi para inaugurar o túnel Z-Morh em 13 de janeiro. O ministro-chefe de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, visitou o projeto no sábado para obter um relato em primeira mão dos preparativos feitos para a cerimônia de inauguração. Abdullah inspecionou os tubos do túnel e expressou gratidão pelos seus esforços para concluir esta infraestrutura vital, disseram as autoridades. Visitou também o local onde o Primeiro-Ministro deverá discursar numa reunião pública e dedicar formalmente o projecto à nação. O túnel estratégico de 6,4 quilômetros na rodovia Srinagar-Leh manterá Sonamarg aberta aos turistas durante todo o ano e também é apontado como um marco importante para conectar o Vale da Caxemira com Ladakh.

Ucrânia captura dois soldados norte-coreanos em Kursk, diz Zelenskyy

A Ucrânia capturou dois soldados norte-coreanos na região russa de Kursk, disse o presidente Volodymyr Zelenskyy no sábado (11 de janeiro de 2025), a primeira vez que a Ucrânia anunciou a captura de soldados norte-coreanos vivos desde que entrou na guerra no outono passado. As tropas norte-coreanas regulares entraram na guerra ao lado da Rússia em Outubro, de acordo com Kiev e os seus aliados ocidentais, que inicialmente estimaram o seu número em 10.000 ou mais. Numa publicação no X, Zelenskyy disse que os soldados foram levados para Kiev e estavam em comunicação com o Serviço de Segurança Ucraniano, a agência de inteligência interna do país.

Shami retorna à seleção indiana para os T20Is da Inglaterra; Axar nomeou vice de Suryakumar

Mohammed Shami retornará ao críquete internacional após uma prolongada pausa por lesão. O marcapasso foi escolhido no elenco de 15 membros da Índia para a série T20I de cinco partidas contra a Inglaterra, começando em 22 de janeiro. O júri nacional se reuniu aqui pessoalmente no sábado para finalizar o elenco e fazer um balanço da seleção indiana de críquete. O hindu entende que Shami, que jogou pela última vez pela Índia na final da Copa do Mundo de 2023, também será escolhido na seleção provisória para o Troféu dos Campeões.

Jharkhand: Mais de 100 meninas pediram para tirar camisas em escolas particulares como punição

Num incidente chocante, o diretor de uma escola privada no distrito de Dhanbad, em Jharkhand, foi acusado de ordenar a mais de 100 meninas da classe 10 que tirassem as camisas para lhes escreverem mensagens. Era o último dia de aula dos alunos na quinta-feira antes dos exames do conselho e os alunos queriam torná-lo memorável com os amigos. As meninas da turma 10 escreveram votos de felicidades nas camisetas umas das outras. No entanto, o ato não agradou ao diretor da escola e ele ordenou que as meninas tirassem as camisas.

Os esquemas de bem-estar de Delhi não desaparecerão se o BJP chegar ao poder: Amit Shah

Dirigindo-se aos moradores das favelas em seu primeiro comício em Delhi desde o anúncio das eleições para a Assembleia do próximo mês, o Ministro do Interior da União, Amit Shah, reiterou no sábado (11 de janeiro de 2025) que os planos de bem-estar na capital não irão parar se o BJP chegar ao poder. Na verdade, ele prometeu que o BJP iria melhorá-los, embora não tenha especificado quais planos seriam melhorados. O Partido Aam Aadmi, no poder, tem atacado o BJP, alertando que, se chegar ao poder, acabará com os esquemas de assistência social, incluindo estes. fornecendo eletricidade e água gratuitas em Delhi. No entanto, Shah prometeu: “Nenhum esquema de assistência social para os pobres será interrompido se o BJP formar o governo da cidade”.