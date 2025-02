O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à direita, se reúne com o presidente russo Vladimir Putin na cúpula do G20 em Hamburgo, Alemanha, sexta -feira, 7 de julho de 2017. Foto de arquivo | Crédito da foto: AP

Trump, Putin concorda em iniciar ‘negociações’ para acabar com a guerra da Ucrânia

O presidente Donald Trump disse que ele e o presidente russo Vladimir Putin concordaram durante um telefonema na quarta -feira para começar “negociações”, encerrando a guerra da Ucrânia e “trabalhando juntos, muito de perto” para reduzir o conflito.

A estagnação continua em Manipur sobre o sucessor de Biren

O BJP em Manipur lutou para selecionar um sucessor do ministro principal do cuidador Nongthombam Biren Singh pelo terceiro dia consecutivo na quarta -feira (12 de fevereiro de 2025).

PM Modi sai para nós depois de concluir a visita da França

O primeiro -ministro Narendra Modi na quarta -feira (12 de fevereiro de 2025) partiu para o Emmanuel Macron, francês dos Estados Unidos, com quem ele também comemorou discussões bilaterais.

Índia, França Concordam em trabalhar em estreita colaboração para implementar o projeto do corredor da Europa Oriental da Índia-Middle Middle

A Índia e a França na quarta-feira (12 de fevereiro de 2025) anunciaram que continuariam trabalhando em estreita colaboração para implementar o Projeto de Corredor da Europa Leste (IMEC) da Índia-Middle.

Média de ₹ 57 lakh gasta por cada candidato em 2024 Campanha da pesquisa Lok Sabha: dados

Os candidatos nas eleições de 2024 Lok Sabha gastaram uma média de ₹ 57,23 lakh para fazer campanha, de acordo com um atlas nas eleições gerais do ano passado publicado pela Comissão Eleitoral da Índia na quarta -feira (12 de fevereiro de 2025).

Congresso do Slams Center no projeto Adani, perto da fronteira

O Congresso na quarta -feira (12 de fevereiro de 2025) pediu ao governo do sindicato liderado por Narendra Modi para ser limpo em reivindicações feitas em uma reportagem de que as regras haviam mudado em relação à alocação de terras próximas à Internacional Borders para ajudar os Adani O grupo constrói uma energia renovável. Estacionar no Kutch Ran de Gujarat na fronteira entre a Índia-Paquistão.

Índia thrash macau por 5-0 para selar as quartas de final no campeonato de equipes mistas de Bádminton Ásia

A Índia teve um início escaldante de sua campanha, entregando uma batida de 5 a 0 para Macau em seu empate do grupo de abertura do campeonato de equipes mistas da Bádminton Asia em Qingdao, China, quarta-feira.