The Hindu Morning Digest, 13 de janeiro de 2024

Maha Kumbh começará em Prayagraj com Shahi Snan

Prayagraj está se preparando para o Maha Kumbh de 45 dias, considerado o maior encontro de seres humanos do mundo, que começará na segunda-feira com o ‘Shahi Snan’ por ocasião do Paush Purnima no Sangam, a confluência do Ganges, o Yamuna e o místico. Rios Saraswati. As medidas de segurança foram reforçadas nos templos, em locais importantes na área de Mahakumbh Nagar e em todas as rotas que levam a Prayagraj. Estão a ser realizadas verificações e revistas intensivas de veículos em sete estradas principais que ligam Prayagraj e distritos ao longo destas rotas. O evento terminará no dia 26 de fevereiro e espera-se que mais de 400 milhões de pessoas visitem o Maha Kumbh.

‘Não tenho direito a nenhuma postagem’: Ramesh Bidhuri refuta as afirmações da AAP sobre o rosto do BJP CM

O candidato do Partido Bharatiya Janata (BJP) do distrito eleitoral da Assembleia de Kalkaji, Ramesh Bidhuri, no domingo (12 de janeiro de 2025) refutou a afirmação do Partido Aam Aadmi de que ele é o principal rosto ministerial do BJP para as próximas eleições. Qualificando as afirmações da AAP de “infundadas” e de “propaganda enganosa”, o Sr. Bidhuri, ex-deputado por duas vezes, disse que o povo de Deli quer levar o BJP ao poder nas eleições para a Assembleia. “Nos últimos 25 anos, ocupei cargos importantes e fui membro do Parlamento duas vezes e três vezes MLA. Agora tenho a oportunidade de abordá-lo pela quarta vez”, disse ele num comunicado de imprensa em hindi.

Bangladesh convoca alto comissário indiano por causa de tensões fronteiriças

O governo interino de Bangladesh expressou no domingo (12 de janeiro de 2025) “profunda preocupação” com a situação ao longo das fronteiras Índia-Bangladesh. A mensagem de Dhaka foi transmitida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jashim Uddin, ao Alto Comissário indiano, Pranay Verma, durante uma reunião realizada logo após o Conselheiro de Assuntos Internos, Jehangir Alam Chowdhury, ter informado à mídia que a Índia tem erguido cercas em cinco locais na fronteira Indo-Bangladesh e alegou que As autoridades do Bangladesh não foram consultadas antes de iniciar os trabalhos de construção. Anunciou que o enviado indiano estava a ser “convocado” para discutir a situação.

Painel de vida selvagem do Centro autoriza perfuração exploratória de petróleo e gás no santuário de Assam

O painel de vida selvagem do Centro aprovou uma proposta para realizar a exploração de petróleo e gás na área ecologicamente sensível do Santuário de Vida Selvagem Hollongapar Gibbon, no distrito de Jorhat, em Assam. O Comitê Permanente do Conselho Nacional para a Vida Selvagem (NBWL), presidido pelo Ministro do Meio Ambiente da União, Bhupender Yadav, aprovou a proposta Cairn Oil and Gas do Grupo Vedanta durante sua reunião de 21 de dezembro, de acordo com a ata da reunião. O principal conservador-chefe de florestas (vida selvagem) e diretor-chefe da vida selvagem de Assam recomendou a liberação para o projeto em agosto do ano passado, citando “interesse nacional”.

O presidente croata Milanovic vence outro mandato depois de derrotar o candidato do partido no poder no segundo turno

O presidente croata, apoiado pela oposição, Zoran Milanovic, um crítico da União Europeia e da NATO, venceu por esmagadora maioria a reeleição para outro mandato de cinco anos no domingo, derrotando um candidato do partido conservador no poder numa segunda volta, mostram os resultados oficiais. Milanovic recebeu mais de 74% dos votos em comparação com o seu rival Dragan Primorac, que recebeu quase 26%, de acordo com resultados publicados pelas autoridades eleitorais estaduais da Croácia, depois de mais de 99% dos votos terem sido contados.

Três mulheres permanecem em estado crítico após receberem fluidos intravenosos expirados em Bengala Ocidental

O estado de saúde de três mulheres que adoeceram no Midnapore Medical College and Hospital, supostamente devido à administração de fluidos intravenosos expirados, permaneceu crítico e os funcionários do Departamento de Saúde de Bengala Ocidental decidiram transferir os pacientes para um centro de Calcutá no domingo (12 de janeiro de 2019). 2025). A administração estatal ordenou a criação de um ‘corredor verde’ e de todas as portagens para que a mulher possa ser transportada para Calcutá sem qualquer inconveniente. Uma mulher morreu após dar à luz um bebê no posto de saúde estadual na quinta-feira (9 de janeiro de 2025), gerando acusações de negligência médica.

O declínio dos níveis de fertilidade aumenta a taxa de mortalidade materna em Kerala

A taxa de mortalidade materna de Kerala, actualmente a mais baixa do país, com 19 por lakh de nados vivos, está agora a aumentar de forma constante, para grande consternação do Departamento de Saúde. E as razões para o aumento podem estar fora do controlo das autoridades. Excepto durante 2020-21, quando Kerala perdeu muitas mães para a COVID, o Estado manteve consistentemente um controlo firme sobre a mortalidade materna. Ironicamente, a taxa de mortalidade materna do estado está a aumentar agora, não porque morram mais mães em Kerala, mas porque há menos nascimentos de crianças do que nunca no estado.

Aviso Silver ‘mais eficaz’ do que MLATs na obtenção de informações sobre riqueza ilícita no exterior: diretor do CBI

Praveen Sood, diretor do CBI, classificou a recentemente introduzida “Silver Note” da Interpol como uma ferramenta “mais eficaz” do que os Tratados de Assistência Jurídica Mútua (MLAT) para coletar informações sobre ativos ilícitos estacionados no exterior e disse que foi ideia do primeiro-ministro Narendra Modi. que agora foi realizado. Em uma interação exclusiva com PTIEle disse que Modi propôs em 2015 um sistema no âmbito da Interpol para rastrear dinheiro lavado no exterior, e agora tomou forma como o Aviso de Prata. O aviso, que visa localizar bens ilícitos branqueados através das fronteiras, é a mais recente adição ao conjunto de oito Avisos e Difusões codificados por cores da Interpol, que permitem aos países partilhar alertas e pedidos de informação em todo o mundo.

Novo emblema estadual para Tripura gera disputa; substituí-lo, diz a oposição

O líder da oposição na Assembleia de Tripura, Jitendra Chaudhury, disse no domingo que o emblema do Estado, que foi aprovado pelo Centro há três dias, não reflete a “natureza, cultura e paisagem” do Estado. O ministro-chefe, Manik Saha, anunciou em 9 de janeiro que o Ministério do Interior da União concedeu aprovação ao novo emblema estatal. Ele chamou o desenvolvimento de um “marco importante”. Chaudhury afirmou que também houve murmúrios de dissidência em relação ao desenho do emblema dentro do BJP no poder.

Rohit, Kohli e outros jogadores da seleção nacional são aconselhados a jogar a próxima partida de Ranji

A maioria dos jogadores de críquete indianos que retornaram da Austrália no início da semana após perder a série de testes foram dispensados ​​​​para a série T20I contra a Inglaterra, que começa em 22 de janeiro. No entanto, todo o grupo, incluindo a dupla veterana de Rohit Sharma e Virat Kohli, foi aconselhado a participar da rodada do Troféu Ranji a partir de 23 de janeiro para seus respectivos estados. A falta de tempo de jogo na Primeira Classe tem sido considerada uma das principais razões da queda da Índia, primeiro em casa contra a Nova Zelândia e depois no Troféu Border-Gavaskar. Como resultado, a hierarquia do Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI) e o painel de seleção nacional enviaram sondagens a todos os jogadores de críquete para que fizessem seus melhores esforços para jogar no restante da temporada doméstica de Primeira Classe.

Linha de produção conjunta Índia-EUA de Sonobuoys deverá estar pronta em 2027

A montagem final das sonobóias norte-americanas, destinadas à detecção de submarinos subaquáticos, acontecerá na Índia e uma linha de produção operacional deverá estar pronta em 2027, segundo a empresa norte-americana Ultra Maritime (UM). Os sistemas serão coproduzidos na Índia em parceria com a empresa do setor público de defesa Bharat Dynamics Limited (BDL). Num desenvolvimento significativo, a Índia e os Estados Unidos anunciaram na semana passada a “parceria inédita para a coprodução” de sonobóias dos EUA para Conscientização de Domínios Submarinos para a Marinha Indiana, uma tecnologia de ponta que permite o rastreamento de submarinos em mares profundos e oceanos.

Em Shirdi, Amit Shah critica Sharad Pawar por ‘política de traição e traição’

O Ministro do Interior da União, Amit Shah, lançou no domingo (12 de janeiro de 2025) um ataque contundente ao supremo Sharad Pawar do Partido do Congresso Nacionalista (Sharadchandra Pawar), acusando-o de perpetuar a “política de traição e traição” em Maharashtra desde 1978. Sr. discursando na convenção do Partido Maharashtra Bharatiya Janata (BJP) na cidade-templo de Shirdi, afirmou que o partido Uma vitória massiva em As eleições para a Assembleia de 2024 marcaram o fim desta era de instabilidade e política dinástica.

Air India está ‘otimista’ em viagens de longo curso

O Grupo Air India, que completa três anos de privatização este mês, registrou o crescimento mais rápido em participação de mercado em destinos internacionais distantes, como Estados Unidos, Europa e Austrália. A participação de passageiros da companhia aérea em rotas para a América do Norte, Europa, Reino Unido, Austrália, Extremo Oriente Asiático e África era de 16% quando o Grupo Tata assumiu as rédeas da companhia aérea do governo em janeiro de 2022. Esta proporção aumentou para 21. % da quota total de mercado, onde é o único player indiano a oferecer conectividade sem escalas desde o encerramento da Jet Airways em 2019. Air India, a companhia aérea de serviço completo do grupo, adicionou nove rotas para esses destinos tomando o O total de rotas de longa distância atendidas chega a 37.

Seleção da equipe do Troféu dos Campeões adiada após carta do BCCI à ICC

A seleção indiana para o Troféu dos Campeões será escolhida no dia 19 de janeiro, um dia após a final do Troféu Vijay Hazare. Este desenvolvimento ocorreu depois que o BCCI solicitou ao ICC que o prazo de submissão da equipe fosse adiado em uma semana para a equipe indiana. “Estamos aguardando a realização de alguns jogos nacionais, então talvez um bom desempenho nos jogos nacionais em andamento também seja considerado”, disse Devajit Saikia, o recém-eleito secretário do BCCI, a repórteres aqui no domingo. Apesar da ênfase de Saikia no Troféu Vijay Hazare O hindu entende que a principal razão para o BCCI buscar uma prorrogação é a aptidão dos marcapassos Jasprit Bumrah e Mohammed Shami.