The Hindu Morning Digest, 14 de janeiro de 2024

Exame UGC-NET em 15 de janeiro adiado

A Agência Nacional de Testes (NTA) decidiu adiar a Comissão de Bolsas Universitárias – Teste Nacional de Elegibilidade (UGC-NET) marcada para 15 de janeiro (quarta-feira) devido a Pongal, Makar Sankranti e outros festivais. A nova data do exame será divulgada posteriormente, conforme circular emitida pela NTA na segunda-feira (13 de janeiro de 2024). A NTA informou ter recebido uma representação para adiar o exame UGC-NET de dezembro de 2024 e decidiu aceitar o pedido no interesse dos aspirantes.

Ministro descreve a descrição do Meta CEO das eleições indianas como “desinformação”

O Ministro da União das Ferrovias, Informação e Radiodifusão, Eletrônica e Tecnologia da Informação, Ashwini Vaishnaw, acusou na segunda-feira o fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, de promover “desinformação” depois que este último caracterizou as eleições gerais de 2024 como uma perda para o governo “em exercício”. “O povo da Índia reafirmou a sua confiança na NDA (Aliança Democrática Nacional) liderada pela liderança do primeiro-ministro @narendramodi Ji”, disse Vaishnaw.

Presidente do Líbano nomeia juiz do TIJ Nawaf Salam como primeiro-ministro

O presidente libanês, Joseph Aoun, escolheu na segunda-feira o jurista internacional Nawaf Salam para formar um governo para tirar o país marcado pela guerra da crise econômica. A maioria dos legisladores libaneses apoiou Salam, o juiz presidente do Tribunal Internacional de Justiça em Haia, após dois anos de governo interino. “O presidente da república pediu ao juiz Nawaf Salam que lhe confiasse a formação de um governo”, disse a presidência.

Terremoto de magnitude 6,9 ​​atinge o sudoeste do Japão, seguido por alertas de tsunami

Um forte terremoto com magnitude preliminar de 6,9 ​​sacudiu o sudoeste do Japão, informou a Agência Meteorológica do país na segunda-feira (13 de janeiro de 2025), enquanto alertava as pessoas para ficarem longe das áreas costeiras devido à ameaça de tsunami. Alertas de tsunami foram emitidos para a província de Miyazaki, onde o terremoto foi centrado, na ilha de Kyushu, no sudoeste, bem como para a província vizinha de Kochi, logo após o terremoto que ocorreu às 21h19, horário local, de acordo com a agência.

Gerente do SBI salva professor aposentado de 68 anos de esquema de prisão digital

Um gerente de banco alerta do Banco Estatal da Índia (SBI), no centro de Delhi, salvou um professor aposentado de 68 anos de ser vítima de um golpe de “prisão digital” há alguns dias. O gerente economizou ₹ 79 lakh pertencentes à vítima, que esta estava disposta a transferir para o acusado de fraude. De 1º de janeiro a 15 de novembro de 2024, 92.323 casos de prisões digitais foram relatados em todo o país e o valor fraudado foi estimado em Rs 2.140,99 milhões.

Congresso realizará censo de castas em Delhi se chegar ao poder: Rahul Gandhi

O líder do Congresso, Rahul Gandhi, afirmou na segunda-feira (13 de janeiro de 2025) que um censo de castas será realizado em Delhi se o Congresso ganhar o poder na Capital Nacional. Na sua primeira reunião pública para as eleições de Deli em Seelampur, nordeste de Deli, Gandhi disse: “As pessoas deveriam perguntar ao (ex-ministro-chefe de Deli, Arvind) Kejriwal se ele quer reservas para as classes atrasadas e a sua posição sobre a realização de um censo de castas. .”

Bangladesh abre processos de corrupção contra a família de Sheikh Hasina

A comissão anticorrupção de Bangladesh abriu processos contra a líder destituída Sheikh Hasina e sua família, incluindo um ministro do governo britânico e um alto funcionário das Nações Unidas, disse seu chefe na segunda-feira (13 de janeiro de 2025). Hasina, de 77 anos, fugiu de uma revolução em Agosto de 2024 para a vizinha Índia, onde desafiou os pedidos de extradição do Bangladesh para enfrentar acusações que incluíam homicídio em massa. Os casos dizem respeito a uma alegada apropriação em grande escala de terrenos lucrativos num subúrbio da densamente povoada capital Dhaka.

Juiz abre caminho para divulgação do relatório do procurador especial sobre o caso de interferência eleitoral de Donald Trump em 2020

O Departamento de Justiça pode divulgar publicamente seu relatório investigativo sobre o caso de interferência eleitoral do presidente eleito Donald Trump em 2020, disse um juiz federal na segunda-feira (13 de janeiro de 2025) – a última decisão em uma disputa judicial sobre o documento, tão esperada dias antes de Trump ser definido para assumir novamente o cargo. Mas uma liminar que proíbe a divulgação imediata do relatório permanece em vigor até terça-feira (14 de janeiro de 2025), e é improvável que a ordem da juíza distrital dos EUA Aileen Cannon seja a palavra final sobre o assunto. Os advogados de defesa podem tentar contestar a decisão até o Supremo Tribunal.

Três pessoas morrem em Gangasagar Mela no WB e mais cinco adoecem

Três pessoas morreram este ano em Gangasagar Mela, em Bengala Ocidental, incluindo uma que se afogou enquanto mergulhava nos ghats da Ilha Sagar, em frente ao templo Kapil Muni. Funcionários da NDRF disseram que um corpo foi recuperado do terceiro ghat do templo Kapil Muni às 7h de segunda-feira. O governo do estado não forneceu nenhuma causa de morte. Cinco pessoas foram retiradas de avião da mela depois de adoecerem nos últimos três dias.

A incerteza sobre o corte da taxa de GST atinge os novos negócios das seguradoras de vida em 22% em dezembro.

Os novos negócios de seguradoras de vida diminuíram quase 22% em relação ao ano anterior em dezembro, para 30.218,71 milhões de rupias, provavelmente devido ao suspense contínuo sobre os impostos indiretos sobre as apólices de seguro, já que o Conselho GST adiou uma convocação sobre um corte de impostos esperado em sua reunião de 21 de dezembro. , juntamente com condições de liquidez restritivas e um abrandamento geral da economia. A queda de dezembro em novos negócios marca uma contração cada vez mais profunda em relação a novembro, quando esses negócios caíram pela primeira vez em 2024-25, embora por uns relativamente modestos 4,5%, para 25.306,56 milhões de rupias. Em dezembro de 2023, as seguradoras relataram 38.583,13 milhões de rupias como prêmio do primeiro ano. renda.

MP CM muda nomes de 11 aldeias no distrito de Shajapur

O ministro-chefe de Madhya Pradesh, Mohan Yadav, anunciou mudanças de nome para 11 aldeias no distrito de Shajapur. A mudança ocorre poucos dias depois de ele ter mudado os nomes de três aldeias em seu distrito natal, Ujjain. Em um evento em Kalapipal Tehsil de Shajapur no domingo (12 de janeiro de 2024), o Sr. Yadav mudou os nomes das aldeias: Mohammadpur Machhanai para Mohanpur, Dhabla Hussainpur para Dhabla Ram, Mohammadpur Pawadiya para Rampur Pawadiya, Khajuri Alahdad para Khajuri Ram, Hajipur para Hirapur, Nipaniya Hisamuddin para Nipaniya Dev, Reechdi Muradabad para Ritchdi, Khalilpur para Rampur, Ghatti Mukhtiyarpur para Ghatti, Unchhod para Unchavad e Sheikhpur Bongi para Avadhpuri.

Conferência Nacional mobiliza moradores locais para participar do comício do PM Modi na Caxemira

Ao contrário da tendência anterior de transportar funcionários do governo, os habitantes locais enfrentaram o frio e caminharam através de sessenta centímetros de neve para convergirem para o local onde o primeiro-ministro Narendra Modi discursou numa função pública após a inauguração do túnel Z em Morh, no centro da Caxemira. na segunda-feira (13 de janeiro de 2024). Uma estimativa sugeriu que mais de 5.000 moradores locais compareceram ao evento. “Há três dias que me preparo para a visita do Primeiro-Ministro.

SC recupera força total com elevação do juiz Vinod Chandran

O presidente Draupadi Murmu nomeou na segunda-feira (13 de janeiro de 2024) o juiz Krishnan Vinod Chandran, presidente do Supremo Tribunal de Patna, como juiz do Supremo Tribunal. A nomeação devolve ao tribunal superior o seu quadro autorizado de 34 juízes. Em 7 de janeiro, o Collegium da Suprema Corte recomendou a nomeação do juiz Chandran. Na sua resolução, o Tribunal chefiado pelo Chefe de Justiça da Índia, Sanjiv Khanna, observou que atualmente não havia nenhum juiz do Supremo Tribunal de Kerala no Supremo Tribunal.