The Hindu Morning Digest, 15 de janeiro de 2024

O ministro britânico Tulip Siddiq renuncia devido a laços financeiros com sua tia Sheikh Hasina

A ministra britânica responsável pelos serviços financeiros e pelo combate à corrupção renunciou na terça-feira (14 de janeiro de 2025) após semanas de questionamentos sobre seus laços financeiros com sua tia Sheikh Hasina, destituída no ano passado do cargo de primeira-ministra de Bangladesh. Tulip Siddiq, 42, negou repetidamente qualquer irregularidade e o primeiro-ministro Keir Starmer disse na semana passada que tinha total confiança nela. A demissão de um segundo ministro do governo em dois meses é um golpe para Starmer, cujos índices de aprovação caíram desde que o seu Partido Trabalhista venceu as eleições gerais em Julho.

Após a morte de um jovem de Kerala, a Índia reitera a sua exigência de libertar todos os indianos que servem no exército russo

Um cidadão indiano recrutado pelo exército russo foi morto e outro ficou ferido no conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia, e Nova Deli abordou firmemente o assunto com Moscovo. Após a morte do cidadão indiano de Kerala, a Índia reiterou à Rússia o seu pedido de libertação antecipada dos cidadãos indianos recrutados pelo exército russo, segundo o Ministério das Relações Exteriores (MEA).

Agricultores de Punjab começarão a jejuar até a morte a partir de 15 de janeiro

Intensificando ainda mais a sua agitação contra o Centro em apoio às suas diversas reivindicações, os manifestantes agricultores do Punjab disseram que ‘jata’ dos 111 agricultores vestidos de preto iniciarão o jejum até a morte a partir de quarta-feira (15 de janeiro de 2025). Enquanto isso, o jejum até a morte do líder agrícola Jagjit Singh Dallewal chegou ao dia 50 na terça-feira e os líderes agrícolas disseram que ele estava tendo dificuldade para beber água. Seu corpo ainda não aceita água e caminha para a “falência de múltiplos órgãos”, o que é preocupante, disseram.

Biden toma medidas para retirar o patrocinador estatal da designação de terrorismo para Cuba, parte do acordo para libertar prisioneiros

O presidente Joe Biden notificou o Congresso da sua intenção de suspender a designação de Cuba pelos EUA como Estado patrocinador do terrorismo, anunciou a Casa Branca, como parte de um acordo facilitado pela Igreja Católica para libertar prisioneiros políticos na ilha. Altos funcionários do governo dos EUA, que anteciparam o anúncio sob condição de anonimato, disseram que “muitas dezenas” de presos políticos e outros considerados pelos EUA como detidos injustamente seriam libertados no final do governo Biden, ao meio-dia de 20 de janeiro.

FIR contra AAP por postar vídeos gerados por IA de PM Modi e Amit Shah no X

A Polícia de Delhi registrou um FIR contra o Partido Aam Aadmi (AAP) por supostamente postar fotos e vídeos gerados por IA do primeiro-ministro Narendra Modi e do ministro do Interior da União, Amit Shah, no X oficial do partido, disseram fontes policiais. O caso foi apresentado aos setores competentes da delegacia da Avenida Norte, disseram, sem dar detalhes da FIR.

Os caças navais fortalecerão os esforços da Índia para ser um líder mundial na defesa: PM Modi

O primeiro-ministro Narendra Modi disse na terça-feira que o comissionamento de três caças navais da linha de frente fortalecerá os esforços da Índia para se tornar um líder global de defesa e melhorará sua busca pela autossuficiência. Modi dedicará os três caças (Surat, Nilgiri e Vaghsheer) à nação quando forem comissionados no Estaleiro Naval de Mumbai na quarta-feira (14 de janeiro de 2025). “Amanhã, 15 de janeiro, será um dia especial no que diz respeito às nossas capacidades navais”, disse ele no X.

24, Akbar Road: Envolto em suas paredes, a história do Congresso e muito mais

Se as paredes pudessem falar, 24, Akbar Road escreveria um livro sobre os dias do Raj, sobre a Birmânia dos anos 1960 e, acima de tudo, sobre os dramáticos altos e baixos do Congresso que estava sediado nas suas espaçosas instalações há 47 anos. Sempre mais do que um endereço, o bangalô da era Lutyens que testemunhou muitas histórias e segredos cede seu lugar como centro nevrálgico político na quarta-feira (15 de janeiro de 2025), quando o partido da oposição se muda para seu novo escritório, Indira Gandhi Bhawan, Kotla. Rodovia a poucos quilômetros de distância.

Smriti Irani e Shekhar Kapur na reconstituída Sociedade de Bibliotecas e Museus dos Primeiros Ministros

O Centro reconstituiu a sociedade e o Conselho Executivo do Museu e Biblioteca dos Primeiros-Ministros (PMML) e vários novos nomes foram acrescentados. O conselho executivo, que anteriormente tinha 29 membros, foi agora ampliado para 34 membros. Embora o ex-secretário principal do primeiro-ministro Nripendra Mishra tenha sido reeleito para um mandato de cinco anos como presidente da organização, novos membros proeminentes foram adicionados: o ex-ministro da União Smriti Irani, o ex-vice-presidente do NITI Aayog, Rajiv Kumar, aposentou-se General do Exército Syed Ata Hasnain, o renomado cineasta Shekhar Kapur e Vasudev Kamath de Sanskar Bharati, de acordo com notificação emitida pelo Ministério da Cultura da União.

Investigadores sul-coreanos chegam em nova tentativa de prender o presidente Yoon

Dois veículos pertencentes a investigadores sul-coreanos que investigam o presidente Yoon Suk Yeol chegaram à sua residência oficial na manhã de quarta-feira enquanto se preparavam para executar um novo mandado de prisão. Yonhap Notícias Televisão relatado. Aconteceu no momento em que milhares de apoiadores obstinados do líder em apuros se reuniram em frente à residência presidencial na capital Seul para proteger Yoon. AFP Os jornalistas viram.

EAM Jaishankar encontra-se com o presidente espanhol Sánchez e reafirma parceria bilateral “de longa data”

O Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, visitou na terça-feira o presidente espanhol, Pedro Sanchez, e reiterou a parceria “de longa data” entre a Índia e a Espanha, informando-o sobre o progresso na cooperação bilateral. Por outro lado, visitou também o rei da Espanha Felipe VI. Jaishankar chegou à Espanha na segunda-feira para uma visita oficial de dois dias, a primeira ao país como ministro das Relações Exteriores.

Trinadha Rao Nakkina pede desculpas por comentários polêmicos sobre a aparência física da atriz Anshu

A diretora de Tollywood, Trinadha Rao Nakkina, pediu desculpas por fazer comentários depreciativos sobre a aparência física da atriz Anshu. No evento de lançamento do teaser do próximo filme do diretor de Tollywood Trinadha Rao Nakkina. Eu posso lidar com isso realizado em Hyderabad no domingo, o diretor fez alguns comentários sobre a aparência física da atriz Anshu.

Rishabh Pant jogará por Delhi na partida do Troféu Ranji contra Saurashtra

Rishabh Pant confirmou sua disponibilidade para a próxima partida do Troféu Ranji de Delhi contra Saurashtra em Rajkot, de 23 a 26 de janeiro. Pant, de 27 anos, não joga pelo Delhi na principal competição nacional de primeira classe da Índia desde que liderou o time na final de 2017-18. contra Vidarbha em Indore, que este último venceu. “Pant está disponível para o próximo jogo de Ranji. Ele se juntará à equipe de Delhi diretamente em Rajkot”, disse o presidente da Delhi and District Cricket Association (DDCA), Rohan Jaitley. O hindu na noite de terça-feira.

FIR registrado contra cantor e chefe do Haryana BJP por suposto estupro coletivo em Kasauli

O chefe do Haryana BJP, Mohanlal Badoli, e um cantor foram autuados depois que uma mulher alegou ter sido estuprada por eles em um hotel em Kasauli. A Polícia de Himachal Pradesh registrou um FIR contra os dois homens, disseram autoridades na terça-feira (14 de janeiro de 2025). PTI contatou o Sr. Badoli, mas não obteve resposta. Segundo o denunciante, os dois homens gravaram vídeos do ato e ameaçaram matar a vítima caso ela revelasse o ocorrido a alguém, disse.

Pesquisas da Assembleia de Delhi: Congresso divulga terceira lista de 15 candidatos, substitui o candidato de Gokalpur

O Congresso divulgou sua terceira lista de 15 candidatos para as próximas eleições para a Assembleia de Delhi após a reunião do Comitê Eleitoral Central na terça-feira (14 de janeiro de 2025). O Grand Old Party contratou o ex-ministro da União Krishna Tirath de Patel Nagar, o vereador Ariba Khan de Okhla, Harbani Kaur de Janakpuri e Jitender Solanki de Vikaspuri. Com esta lista, o Congresso declarou 63 candidatos às eleições para a Assembleia de Deli, de 70 membros.

Trabalhador da Trinamool morto a tiros em Malda, segundo líder do partido morto em um mês

Um funcionário do Congresso Trinamool foi morto e dois outros apoiadores do partido sofreram ferimentos a bala em Kaliachak, no distrito de Malda, na terça-feira (14 de janeiro de 2025). O tiroteio ocorreu por volta das 9h na área de Kaliaganj, perto dos limites da delegacia de polícia de Kaliachak, quando o presidente do comitê local do Congresso Trinamool, Bakul Sheikh, e outros trabalhadores do partido participavam de um programa sobre a inauguração de uma rodovia.