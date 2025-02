The Hindu Morning Digest, 16 de fevereiro de 2025

Trem de Nova Délhi Stampede: 15 mortos, 11 feridos

Quinze pessoas, incluindo três crianças, perderam a vida em uma debandada na estação de trem de Nova Délhi na noite de sábado (15 de fevereiro de 2025). Outros onze foram feridos, de acordo com o diretor de medicina médica, Hospital LNJP. Conversando com O hinduO chefe de serviços de bombeiros de Délhi, Atul Garg, disse que a causa da debandada não estava clara, mas os relatórios iniciais sugeriram que o cancelamento de dois trens para oraragraj por Maha Kumbh levasse à superlotação e ao caos em duas plataformas.

O vôo americano traz o segundo lote dos 116 deportados

Um avião dos Estados Unidos com muitos 116 supostos migrantes ilegais da Índia, que foram deportados dos Estados Unidos, desembarcaram no Aeroporto Internacional de Punjab de Amritsar na noite de sábado. Este foi o segundo grupo de cidadãos indianos a ser enviado dos Estados Unidos depois que o presidente Donald Trump iniciou uma ofensiva contra imigrantes ilegais. Em 5 de fevereiro, um avião militar americano trouxe 104 imigrantes ilegais, algemas e correntes, para Amritsar, convidando fortes críticas da oposição.

Depois que Modi Trump fala sobre as tensões de Delhi-Dhaka, Jaishankar se encontrará com Bangladesh FM em Muscat

No meio dos laços com problemas com Bangladesh, Ministro de Assuntos Externos, S. Jaishankar, se reunirá com o consultor de assuntos estrangeiros de Bangladesh Touhid Hossain fora da 8ª Conferência do Oceano Índico em Muscat no domingo (16 de fevereiro de 2025), as fontes confirmaram .

YouTuber Ranveer Allahbadia pede desculpas novamente, ele diz que tem medo de ameaças de morte

O popular Youtuber Ranveer Allahbadia pediu desculpas por seus comentários sobre os pais novamente no sábado (15 de fevereiro de 2025), mas disse que se sente assustado quando ele e sua família estão recebendo ameaças de morte. Allahbadia, um dos podcasters mais influentes com mais de 16 milhões de seguidores nas plataformas de mídia social, desembarcou em uma importante controvérsia sobre seu comentário sobre pais e sexo no programa de comédia de Samay Raina “India’s Got Latent”.

O Tribunal de Bengaluru entre as mãos das jóias do governo apreendido de Jayalithaa, outras em caso de ativos desproporcionais

Um tribunal especial em Bengaluru em 15 de fevereiro (sábado) entregue ao governo de Tamil Nadu, cerca de 27 kg de jóias de ouro, registros de 1.526 acres de depósitos de terra e bancos de cerca de ₹ 10 milhões Jayalithaa e outros no caso desproporcional (DA) .

Goa ex-MLA morre em Belagavi minutos após o ataque pelo driver automotivo

Um ex -Goa MLA no sábado (15 de fevereiro de 2025) desabou em um hotel e morreu minutos depois de ter sido atacado por um motorista de carro após uma discussão no vizinho Karnataka, disse uma autoridade.

Kashi Tamil Sangamam incorpora a herança de ‘Ek Bharat, Shrestha Bharat’: Yogi Adityanath

Abrindo a terceira edição do Kashi Tamil Sangamam em Varanasi no sábado (15 de fevereiro de 2025), o primeiro -ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath.

Índia, EUA identifica tecnologias de conscientização em domínio subaquático para co -produção na Índia

A Índia e os Estados Unidos estão expandindo sua cooperação na conscientização do domínio subaquático (UDA), uma abordagem essencial para os dois países, com uma nova iniciativa, a aliança da indústria de sistemas autônomos (Ásia), anunciada durante a recente visita do principal Ministro Narendra Modi para Washington.

Scholz, da Alemanha, repreende Vance, defende a posição da Europa sobre o discurso de ódio e o extremo direito

O chanceler alemão Olaf Scholz entregou uma forte repreensão no sábado (15 de fevereiro de 2025) ao ataque do vice -presidente dos EUA.

Israel e Hamas completam sua última troca, já que a primeira fase do cessar -fogo tem apenas 2 semanas

Israel e Hamas completaram a sexta troca de reféns palestinos e prisão do Oriente Médio.

Jannik Sinner, do Primeiro Nível, aceita a proibição de três meses na liquidação de um caso de doping

Jannik Sinner, número um no mundo, aceitou uma proibição de três meses por doping que testou positivo para uma substância proibida no ano passado, após um acordo com a agência mundial anti -doping (AMA), disse no sábado (15 de fevereiro de 2025).

Sneh Rana se liga ao RCB como um substituto de lesões por Shreyanka Patil

O Royal Challengers Bengaluru recrutou no sábado no sábado em Sneh Rana como uma substituição do ferido Shreyanka Patil pelo restante da Premier League da Premier League (WPL) de mulheres. Da terceira edição do torneio devido a uma lesão não especificada.

Grant em Rohit e Kohli como a equipe indiana aterrissa em Dubai para o troféu dos campeões

A equipe indiana fez sua inatividade na cidade no sábado, na esperança de embolsar o Troféu dos Campeões da ICC, em 18 de fevereiro, pela segunda vez desde 2013. A Índia venceu o evento de marcha da ICC na Inglaterra há 12 anos sob o lendário MS Dhoni. Os jogadores e a equipe de apoio se tornaram um ônibus que aguarda, de acordo com o novo Diktat do BCCI para viajar como um grupo, antes de prosseguir para o hotel da equipe designada.