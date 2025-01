The Hindu Morning Digest, 16 de janeiro de 2025

Primeiro-ministro do Catar diz que cessar-fogo em Gaza entrará em vigor em 19 de janeiro

O primeiro-ministro do Qatar anunciou na quarta-feira um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas que irá pôr fim à devastadora guerra de 15 meses em Gaza e abrirá caminho para que dezenas de reféns israelitas regressem às suas casas. O Xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani anunciou o acordo em Doha, capital do Qatar, palco de semanas de árduas negociações. Ele disse que o acordo entrará em vigor no domingo.

Vendedor a descoberto Hindenburg Research será dissolvido: fundador

O grupo de investimento americano Hindenburg Research será dissolvido, anunciou quarta-feira o seu fundador, Nate Anderson, acrescentando que já concluiu os projetos que estava a cargo. Fundado em 2017 como uma espécie de escândalo corporativo, este vendedor a descoberto com cerca de 10 funcionários forçou várias empresas a admitir erros contábeis ou declarações falsas.

Três entidades nucleares indianas já não estão na lista de restrições dos EUA.

Numa medida significativa, os Estados Unidos removeram na quarta-feira as restrições a três entidades nucleares indianas, mais de uma semana depois de o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, ter anunciado que Washington estava a finalizar medidas para “remover” obstáculos à disputa civil nuclear entre a Índia e os EUA. empresas. As três entidades são o Centro de Pesquisa Atômica Bhabha (BARC), o Centro de Pesquisa Atômica Indira Gandhi (IGCAR) e a Terra Rara Indiana (IRE), de acordo com o Bureau de Indústria e Segurança dos EUA (BIS).

O fácil acesso a banheiros limpos é um direito básico, essencial para a dignidade humana, segundo decisão do Supremo Tribunal

O Supremo Tribunal declarou na quarta-feira (15 de janeiro de 2025) que o fácil acesso a banheiros públicos limpos para todos, incluindo homens, mulheres, pessoas com deficiência e pessoas transexuais, não é apenas uma questão de conveniência, mas um direito básico e uma parte essencial. da dignidade humana. “Embora os sanitários públicos sejam construídos perto de todas as praças de portagem nas autoestradas nacionais em todo o país, raramente descobrimos que são bem conservados e acessíveis”, observaram os juízes JB Pardiwala e R. Mahadevan num acórdão de 34 páginas.

Restrições GRAP 4 invocadas em Delhi-NCR em meio a queda acentuada na qualidade do ar

O painel do Centro sobre a qualidade do ar Delhi-NCR na quarta-feira (15 de janeiro de 2024) invocou restrições na fase 4 do Plano de Ação de Resposta Gradual (GRAP) em meio a uma queda acentuada na qualidade do ar devido a condições climáticas desfavoráveis, de acordo com uma ordem oficial. Ventos calmos, baixas temperaturas e neblina permitiram o acúmulo de poluentes na região, com o índice de qualidade do ar subindo de 275 na terça-feira (14 de janeiro de 2024) para 396 às 18h de quarta-feira.

As exportações caíram 1% em dezembro, o hiato comercial diminuiu desde o máximo histórico de novembro

As exportações de bens da Índia contraíram 1% em termos anuais em Dezembro, para uma fracção de mais de 38 mil milhões de dólares, enquanto as importações cresceram 4,9%, para quase 60 mil milhões de dólares, mas isto reduziu o défice comercial de mercadorias para um mínimo de três meses de 21,9 mil milhões de dólares. , reflectindo uma forte moderação face ao défice recorde de Novembro de 31,8 mil milhões de dólares. As importações de ouro, que se temia terem atingido um novo máximo de 14,9 mil milhões de dólares em Novembro, antes de o Centro ter corrigido esse número em 5 mil milhões de dólares na semana passada, para 9,9 mil milhões de dólares, citando uma “contagem dupla” errónea, caíram mais de metade sequencialmente em Dezembro, para 4,7 mil milhões de dólares. No entanto, isto ainda marcou um aumento significativo de 55,4% em relação às importações do metal amarelo em dezembro de 2023.

Rahul Gandhi, um líder da oposição ‘irresponsável e imaturo’: BJP

O Partido Bharatiya Janata (BJP) acusou na quarta-feira (15 de janeiro de 2025) o líder do Congresso Rahul Gandhi de ser um líder da oposição “irresponsável e imaturo” (Lok Sabha), afirmando que tudo o que ele fez ou disse foi “no sentido de quebrar Índia e dividindo a sociedade indiana.”

ED anexa propriedades no valor de Rs 100 crore do ex-ministro da AIADMK R. Vaithilingam sob PMLA

O Escritório Zonal da Diretoria de Execução (ED) de Chennai anexou duas propriedades imóveis no valor de mais de Rs 100 crore pertencentes a R. Vaithilingam, MLA de Orathanadu e ex-Ministro da Habitação e Desenvolvimento Urbano de Tamil Nadu. Os imóveis foram penhorados pelo ED nos termos da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002 em 9 de janeiro de 2025.

Caso do ativista pró-Khalistão Gurpatwant Singh Pannun: Painel busca ação contra pessoa-chave

Um poderoso comité de investigação, formado há mais de um ano com base em informações fornecidas pelos Estados Unidos para investigar o papel dos grupos criminosos organizados, das organizações terroristas e dos traficantes de droga, apresentou o seu relatório ao governo da União recomendando acções legais céleres. contra um “indivíduo”, disse o Ministério do Interior (MHA) em comunicado na quarta-feira (15 de janeiro de 2025). O MHA não identificou este indivíduo, mas disse que os seus “laços e antecedentes criminais anteriores” vieram à luz durante a investigação do comité.

Modi, Shah, Nadda e Irani na lista de estrelas ativistas do BJP

O BJP anunciou na quarta-feira os nomes do primeiro-ministro Narendra Modi, do presidente do partido JP Nadda, do ministro da Defesa Rajnath Singh e do ministro do Interior da União, Amit Shah, entre outros, na lista de 40 ativistas estrelas para as eleições para a Assembleia. A lista também inclui líderes partidários seniores, como os ministros da União Manohar Lal, Giriraj Singh e Hardeep Singh Puri, bem como o ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath e Assam CM Himanta Biswa Sarma.

Suprema Corte alivia Naidu e rejeita pedido para cancelar sua fiança

A Suprema Corte na quarta-feira (15 de janeiro de 2025) proporcionou grande alívio ao ministro-chefe de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, ao rejeitar uma petição apresentada em 2023 pelo governo anterior do Partido do Congresso Yuvajana Sramika Rythu para cancelar sua fiança em esquema de desenvolvimento de habilidades. ‘ caso. Comparecendo perante uma bancada chefiada pela juíza Bela Trivedi, o defensor sênior Mukul Rohatgi da atual dispensa no estado disse que uma acusação foi apresentada no caso e não havia necessidade de cancelar a fiança concedida pelo Tribunal Superior do estado.

Centro, líderes de Ladakh discutem nova política agrária

O Ministério da Administração Interna (MHA) está a considerar uma proposta para regularizar vastas áreas de terras do governo no Território da União de Ladakh, em nome dos residentes locais que têm usado ou cuidado dessas terras vagas ou desocupadas ao longo dos anos. A proposta foi discutida numa reunião do comité de alto nível entre líderes da sociedade civil de Ladakhi e funcionários do MHA na quarta-feira (15 de janeiro de 2025).

Israel forneceu ao Irã plataformas centrífugas contendo explosivos, reconhece alto funcionário

Israel forneceu ao Irão plataformas centrífugas contendo explosivos para o seu programa de enriquecimento nuclear, reconheceu pela primeira vez um alto funcionário iraniano, sublinhando a sofisticação dos programas de sabotagem que visam a República Islâmica. Os comentários de Mohammad Javad Zarif, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros que atua como vice-presidente para assuntos estratégicos do presidente reformista Masoud Pezeshkian, parecem ter como objetivo explicar ao público descontente do país os desafios que o governo do Irão enfrenta sob as esmagadoras sanções ocidentais sobre o programa. Os comentários também reconheceram detalhes relatados anteriormente em Israel sobre um ataque em 2021 à instalação subterrânea de enriquecimento nuclear iraniano de Natanz.

Incidente de Galwan com a China não deve se repetir, diz chefe do Exército

Destacando que foi dada especial atenção ao desenvolvimento de equipamentos modernos e infraestruturas críticas na fronteira norte, o Chefe do Exército, General Upendra Dwivedi, disse na quarta-feira (15 de janeiro de 2025z) que “o que foi feito em Galwan não deve ser repetido”. No 77º desfile do Dia do Exército, realizado em Pune este ano, o exército exibiu suas mulas robóticas recém-introduzidas, 100 das quais já foram empossadas e 12 fizeram parte do desfile. Um contingente feminino de Agniveer do Corpo de Polícia Militar e um contingente feminino do Corpo Nacional de Cadetes (NCC) também fizeram parte do desfile, juntamente com vários contingentes do exército em marcha. Uma banda do exército nepalês juntou-se ao desfile do Dia do Exército Indiano. pela primeira vez.

LIS | Mohammedan empata com dois gols no final contra Chennaiyin

O Mohammedan SC conseguiu um empate dramático de dois gols nos descontos para vencer o Chennaiyin FC por 2 a 2 em um jogo do ISL no Estádio Kishore Bharati, aqui, na quarta-feira. Chennaiyin teve uma vantagem saudável de dois gols até o final do tempo regulamentar, com gols de PC Laldinpuia (10) e Lukas Brambilla (49). Mohammedan deu uma reviravolta dramática nos acréscimos quando o substituto Manvir Singh Saini reduziu a vantagem aos 90 + 5 minutos.

O governo de Bengala Ocidental estima o número de peregrinos de Gangasagar em mais de um milhão, RTI contradiz a afirmação

O governo de Bengala Ocidental afirmou na quarta-feira (15 de janeiro de 2025) que mais de 1,1 milhão de peregrinos participaram de Gangasagar. mela 2025 descreve a peregrinação anual à confluência do rio Ganges e da Baía de Bengala como a “melhor mela no país.” O Ministro da Energia e Juventude do Estado elogiou as disposições do mela e disse que as iniciativas previstas pelo Ministro-Chefe Mamata Banerjee abriram caminho para o bom funcionamento do festival.

Pesquisas em Delhi: Parvesh Verma do BJP enfrenta ação judicial por ‘distribuir’ sapatos aos eleitores

O oficial distrital do segmento da Assembleia de Delhi instruiu a polícia a investigar um incidente em que o candidato do BJP, Parvesh Verma, supostamente distribuiu sapatos aos eleitores em um templo de Valmiki, em violação do código eleitoral. Citando reclamações recebidas sobre o alegado acto de “corrupção”, o oficial distrital instruiu a esquadra da polícia da área a iniciar uma acção por violação do Código Modelo de Conduta (MCC) e solicitou um relatório sobre as medidas tomadas o mais rapidamente possível. .