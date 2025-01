The Hindu Morning Digest, 18 de janeiro de 2025

Gabinete de Israel aprova acordo para um cessar-fogo em Gaza e a libertação de dezenas de reféns

O Gabinete de Israel aprovou um acordo na manhã de sábado (18 de janeiro de 2025) para um cessar-fogo em Gaza e a libertação de dezenas de reféns que interromperá a guerra de 15 meses com o Hamas por seis semanas. O acordo aproxima Israel e o Hamas do fim dos combates mais mortíferos e destrutivos da sua história. Os mediadores Catar e Estados Unidos anunciaram o cessar-fogo na quarta-feira, mas o acordo ficou no limbo por mais de um dia, enquanto o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu insistia que havia complicações de última hora que ele atribuiu ao grupo militante Hamas.

Tribunal de Calcutá provavelmente pronunciará o veredicto no caso de estupro e assassinato no hospital RG Kar em 18 de janeiro

Um tribunal de Calcutá provavelmente dará o veredicto no sábado (18 de janeiro) pelo estupro e assassinato de um médico do RG Kar Medical College and Hospital, com sede na cidade.

Em cinco anos, Lokpal ordenou investigação em 24 casos e concedeu sanção judicial em seis

Doze anos desde que a Lei Lokpal foi aprovada e cinco anos depois de o Lokpal, o primeiro órgão anticorrupção do país, ter começado a funcionar, ordenou investigações em apenas 24 casos e concedeu sanções criminais em seis casos, mostram os dados. O Lokpal, que tem poderes para investigar queixas contra funcionários públicos, recebeu três queixas contra o primeiro-ministro Narendra Modi em Outubro e Dezembro do ano passado.

O líder do Congresso, Rahul Gandhi, visitará Bihar; NDA critica unidade da oposição

Em sua primeira visita a Bihar depois de se tornar líder da oposição em Lok Sabha, Rahul Gandhi discursará no ‘Samvidhan Suraksha Sammelan’ (Conclave para Salvar a Constituição) em Bapu Sabahagaar em Patna no sábado (18 de janeiro de 2024). Ele também inaugurará os recém-construídos alojamentos para funcionários e um auditório reformado na sede do Congresso Estadual, Sadaqat Ashram, durante sua visita de um dia à cidade.

Advogados seniores instam a CJI a instruir a CBI a apresentar FIR contra o juiz do Tribunal Superior de Allahabad, Shekhar Kumar Yadav

Defensores seniores escreveram ao Chefe de Justiça da Índia, Sanjiv Khanna, na sexta-feira (17 de janeiro de 2024), instruindo o Bureau Central de Investigação a apresentar um primeiro relatório de informações (FIR) contra o juiz do Tribunal Superior de Allahabad, Shekhar Kumar Yadav, após tomar suo motu notificação de comentários comunitários que ele supostamente fez durante um discurso em um evento organizado por Vishwa Hindu Parishad em 8 de dezembro.

Centro usa drones para pesquisar 67.000 quilômetros quadrados de terras em vilarejos de 3 lakh

O governo da União concluiu uma pesquisa de 67.000 quilômetros quadrados de terras rurais no valor de 132 lakh crore, disse o Departamento de Panchayati Raj, um dia antes do primeiro-ministro Narendra Modi distribuir cartões de propriedade para 65 lakh proprietários de terras espalhados por dez estados. O Departamento de Panchayati Raj iniciou o estudo utilizando drones com precisão de até cinco centímetros, como parte do programa SVAMITVA. Até agora, 92% do mapeamento com drones foi concluído, cobrindo cerca de 3,17 lakh aldeias. A meta do esquema, abrangendo mais de 3,44 lakh aldeias, provavelmente será alcançada até 2026, disse o Departamento.

A posse de Donald Trump será transferida para dentro da Rotunda do Capitólio devido ao frio intenso

O presidente eleito Donald Trump poderá prestar juramento de posse dentro da Rotunda do Capitólio na segunda-feira (20 de janeiro de 2025) devido às previsões de frio intenso. “A previsão do tempo para Washington, DC, com o fator de sensação térmica, pode levar as temperaturas a mínimos recordes”, postou Trump em sua plataforma Truth Social. “Há uma explosão ártica que devasta o país. “Não quero ver pessoas feridas ou feridas de forma alguma.”

A Suprema Corte dos Estados Unidos mantém a lei que proíbe o TikTok

A Suprema Corte dos EUA se recusou a resgatar o TikTok na sexta-feira (17 de janeiro de 2025) de uma lei que exigia que o popular aplicativo de vídeos curtos fosse vendido por sua controladora chinesa ByteDance ou banido no domingo (19 de janeiro de 2025) no. Estados Unidos. por razões de segurança nacional – um grande golpe para uma plataforma usada por quase metade de todos os americanos.

O Gabinete de Segurança de Israel recomenda a aprovação do cessar-fogo em Gaza; aguarda a decisão de todo o gabinete

O gabinete de segurança de Israel recomendou na sexta-feira (17 de janeiro de 2025) a aprovação de um acordo de cessar-fogo depois que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou que foi alcançado um acordo que encerraria a guerra de 15 meses com o Hamas em Gaza e libertaria dezenas de reféns detidos por militantes lá. Os mediadores Catar e os Estados Unidos anunciaram o cessar-fogo na quarta-feira (15 de janeiro de 2025), mas o acordo ficou no limbo por mais de um dia, enquanto Netanyahu insistia que houve contratempos de última hora que ele atribuiu ao Hamas.

NCP entra na briga eleitoral de Delhi no último dia de apresentação de nomeações

O Partido do Congresso Nacionalista (NCP), parceiro no poder da aliança Mahayuti em Maharashtra, apresentou 30 candidatos na capital nacional na sexta-feira, o último dia de apresentação de nomeações para as eleições para a Assembleia de Deli, em 5 de fevereiro, com 70 membros. O PCN enfrentará o BJP, que luta em 68 círculos eleitorais, e os seus aliados, o Partido Lok Janshakti (LJP) liderado por Chirag Paswan e o Janata Dal (United), que competirão por um assento cada, bem como os parceiros do bloco da ÍNDIA, o Partido Aam Aadmi. (AAP) e o Congresso, que disputam as eleições separadamente.

O futuro de Bangladesh depende da atitude de Trump em relação ao governo interino liderado por Yunus: ex-ministro da Liga Awami

O Bangladesh não deve tornar-se um novo lar para extremistas islâmicos de todo o mundo, disse um dos principais membros exilados do governo de Sheikh Hasina, que foi derrubado em Agosto passado numa revolta estudantil em Dhaka. Em entrevista exclusiva com O hinduMohibul Hasan Chowdhury Nowfel, que foi ministro da educação no governo da Liga Awami e foi responsável pelas negociações com os líderes do levante de julho-agosto, disse que o futuro do governo interino em Bangladesh nos próximos meses dependerá da atitude do novo presidente. Trump nos Estados Unidos e lembrou que a situação de segurança no Bangladesh não deve ser vista isoladamente dos desenvolvimentos noutras zonas de conflito, especialmente na Ásia Ocidental.

O número de mortos em Rajouri chega a 16; As mortes inexplicáveis ​​são profundamente preocupantes, diz Omar.

Mortes misteriosas continuaram em Rajouri, no Vale Pir Panjal, na sexta-feira (17 de janeiro de 2025), quando o número de mortos chegou a 16 e mais três mortes foram relatadas nos últimos três dias. O ministro-chefe da J&K, Omar Abdullah, presidiu uma reunião de alto nível para abordar a “situação alarmante”. A última vítima, Jatti Begum, 60 anos, esposa de Mohammad Yousuf, sucumbiu 12 horas após sua admissão na Faculdade de Medicina do Governo de Rajouri. Desde 7 de dezembro do ano passado, três grandes ondas de mortes atingiram a aldeia de Badhal, deixando 16 mortos e pelo menos 28 afetados por causas desconhecidas. Todas as mortes foram relatadas em três famílias. Entre os falecidos estão 11 crianças e uma mulher grávida.

Médicos juniores do Midnapore Medical College suspendem planos de interromper completamente o trabalho

Jovens médicos do Midnapore Medical College and Hospital, em Bengala Ocidental, decidiram na sexta-feira (17 de janeiro de 2025) não parar completamente de trabalhar por enquanto. Espera-se que tomem uma decisão depois de se reunirem com outras partes interessadas da Frente de Jovens Médicos de Bengala Ocidental (WBJDF). Na quinta-feira (16 de janeiro de 2025), decidiram entrar em greve em solidariedade aos colegas suspensos no caso da administração salina vencida.

O ex-ministro de Chhattisgarh recebia Rs 2 milhões por mês provenientes de fraudes de impostos especiais de consumo, diz ED

Em comunicado divulgado na sexta-feira (17 de janeiro de 2025), o ED afirmou que o Sr. Lakhma, que foi preso na quarta-feira (15 de janeiro de 2025) em conexão com o suposto golpe no valor de ₹ 2.161 crore, estava ciente de operações completas. do Departamento de Impostos Especiais, incluindo o esquema de bebidas alcoólicas, mas nada fez para impedir as atividades ilegais e não autorizadas. Numa interacção com os meios de comunicação social no mês passado, o Sr. Lakhma negou estas acusações, alegando que era uma pessoa analfabeta e não sabia que documentos assinou.

Dupla Satwik-Chirag chega às semifinais do Aberto da Índia

Satwiksairaj Rankireddy e Chirag Shetty mantiveram o rumo para melhorar seu segundo lugar no ano passado com uma vitória abrangente por 21-10 e 21-17 contra os coreanos Yong Jin e Kang Min Hyuk para entrar nas semifinais de duplas masculinas no Aberto da Índia em Sexta-feira. Os sétimos cabeças de chave enfrentarão os terceiros colocados Sze Fei Goh e Nur Izzuddin da Indonésia por uma vaga em sua segunda final consecutiva.

WazirX congela primeira parcela de fundos roubados no valor de US$ 3 milhões

A bolsa de criptomoedas WazirX disse na sexta-feira (17 de janeiro de 2025) que congelou a primeira parcela de ativos que foram roubados durante o ataque cibernético do ano passado no valor de US$ 3 milhões. Em um comunicado anunciando o congelamento de cerca de US$ 3 milhões em ativos roubados (USDT), o fundador Nischal Shetty disse que a WazirX está totalmente comprometida em recuperar os fundos roubados, “não deixando pedra sobre pedra para maximizar as recuperações de acordo com um plano”.