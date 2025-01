The Hindu Morning Digest, 19 de janeiro de 2024

Policiais mantêm vigília do lado de fora do tribunal de Sealdah, onde a sentença está programada para ser pronunciada pelo suposto estupro e assassinato de um médico de plantão no Hospital e Faculdade de Medicina RG Kar em Calcutá, em 18 de janeiro de 2025. Crédito da foto: PTI

Veredicto de RG Kar: Sanjay Roy considerado culpado de estupro e assassinato de médico

O Tribunal Distrital e de Sessões Adicionais de Sealdah (18 de janeiro de 2025) considerou o acusado Sanjay Roy “culpado” de estupro e assassinato de um médico de plantão no Hospital e Faculdade de Medicina estatal RG Kar.

O juiz Anirban Das pronunciou o veredicto na presença do acusado. Os pais da vítima também estiveram presentes no tribunal. O prazo para a sentença será pronunciado na segunda-feira (20 de janeiro).

Cessar-fogo entre Israel e Hamas entrará em vigor na manhã de 19 de janeiro: autoridades

O cessar-fogo entre o Hamas e Israel entrará em vigor no domingo às 8h30 locais (06h30 GMT), anunciou o mediador Catar no sábado (18 de janeiro de 2025), enquanto famílias de reféns detidos em Gaza se preparavam para receber notícias de os seus entes queridos e os palestinianos estavam a preparar-se. para receber os detidos libertados e grupos humanitários apressaram-se a organizar uma vaga de ajuda.

A paz deveria ser mediada por terceiros, diz policial de Manipur

No primeiro treinamento de integração organizado por Assam Rifles para a polícia de Manipur no mês passado, recrutas das três comunidades (Meitei, Kuki-Zo e Naga) concordaram que a paz no Estado afetado pela violência étnica deveria ser mediada por um “terceiro neutro, “, disse um alto funcionário do governo. O hindu.

Três presos em Thrissur pela morte de um homem de Kerala que se juntou ao exército russo

Três pessoas foram presas no sábado (18 de janeiro de 2025) em conexão com a morte de um homem de Kerala que ingressou no serviço de apoio militar na Rússia. Sandeep Thomas, Sumesh Antony e Sibi, todos nativos de Thrissur, foram presos por supostamente recrutarem jovens para a Rússia com promessas de empregos bem remunerados, disse a polícia.

O Centro realizará uma reunião com os agricultores que protestam no dia 14 de fevereiro; Dallewal recebe assistência médica

O Centro realizará uma reunião com os agricultores que protestam no Punjab no dia 14 de fevereiro em Chandigarh para discutir as suas reivindicações, encerrando assim um impasse sobre a retomada do diálogo com os agitadores, que têm exigido uma garantia legal do MSP para as culturas.

Netanyahu diz que Israel se reserva “direito de retomar a guerra se necessário” com apoio dos EUA

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse no sábado (18 de janeiro de 2025) que Israel se reserva o direito de retomar os combates em Gaza com o apoio dos EUA e prometeu trazer para casa todos os reféns mantidos no território palestino.

“Reservamo-nos o direito de retomar a guerra, se necessário, com o apoio dos Estados Unidos”, disse Netanyahu num comunicado televisionado, um dia antes de o cessar-fogo entrar em vigor.

O câncer do terrorismo está consumindo o corpo político do Paquistão: Jaishankar

O apoio do Paquistão ao terrorismo transfronteiriço é como um câncer, disse o Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, no sábado (18 de janeiro de 2025).

“O Paquistão continua a ser a excepção na nossa vizinhança, tendo em conta o seu apoio ao terrorismo transfronteiriço e ao cancro que agora consome o seu próprio corpo político. Obviamente, todo o subcontinente tem interesse comum em que o Paquistão desista dessa abordagem.” Disse o Sr. Jaishakar, durante a 19ª Palestra Memorial Nani A. Palkhivala.

Congresso espera repetir desempenho de 2013 nas pesquisas de Delhi

Lutando pela sobrevivência em Deli, o Congresso reduziu o seu foco para 20 assentos e está a realizar uma campanha centrada nos candidatos nas próximas eleições para a Assembleia de Deli. O partido quer repetir o desempenho de 2013, quando depois de ter sido destituído do trono e empurrado para a terceira posição na Assembleia, o Congresso ainda detinha a chave do poder.

EPFO simplifica regras de transferência de contas, os funcionários também podem corrigir dados pessoais usando o número Aadhaar

Em uma reforma significativa que aliviaria a carga sobre os assinantes, a Organização do Fundo de Previdência dos Funcionários (EPFO) simplificou o processo de devolução conjunta no portal EPFO, permitindo que os funcionários corrigissem erros em seus dados pessoais, como nome, data de nascimento. , sexo, nacionalidade, nome do pai/mãe, estado civil, nome do cônjuge, data de constituição e data de saída. As correções podem ser feitas sem qualquer verificação do empregador ou aprovação do EPFO, disse o Ministro do Trabalho da União, Mansukh Mandaviya, aqui no sábado (18 de janeiro de 2025).

Congresso removerá limite de cotas se for eleito ao poder, diz Rahul Gandhi

O ex-presidente do Congresso Rahul Gandhi, em sua primeira visita a Bihar depois de se tornar líder da oposição em Lok Sabha, no sábado (18 de janeiro de 2025) criticou o partido Rashtriya Swayamsevak Sangh e Bharatiya Janata por serem anti-a Constituição e afirmou que 20- 25 bilionários possuem a riqueza do país. Gandhi disse ainda que a barreira de reserva de 50% seria removida e um censo de castas seria realizado em todo o país quando o Congresso voltasse ao poder no Centro.

Espera-se que Índia e UE façam progressos “significativos” nas negociações do ALC em 2025: diplomatas

“Progressos significativos” são esperados no Acordo de Livre Comércio (FTA) Índia-União Europeia em 2025, disseram diplomatas europeus seniores em Nova Deli, quando o Ministro do Comércio e Indústria da União, Piyush Goyal, iniciou a sua visita de três dias a Bruxelas no sábado. Está também a tomar forma um roteiro estratégico UE-Índia, no âmbito do qual se realizará a cimeira UE-Índia no final do ano, acrescentaram os diplomatas.

The Hindu Lit for Life 2025: Sem Voldemort, Harry Potter está simplesmente tendo um lindo dia na escola, diz David Walliams

Em seu primeiro festival literário na Índia, o popular autor e comediante infantil David Walliams começou com uma proclamação em voz alta para um público cheio de crianças: “Estou aqui para falar sobre meu assunto favorito: eu!”

Esse senso de identidade altamente inflado permaneceu como uma piada durante uma sessão deliciosamente interativa no The Hindu Lit for Life, salpicada de leituras animadas e interações divertidas com o público. O autor entrou na plateia cumprimentando jovens leitores segurando exemplares desta famosa série, As Piores Crianças do Mundo. A jornada de Walliams como escritor de livros infantis começou com o título The Boy in the Dress. “Todos nós nos sentimos diferentes de uma forma ou de outra e quero dizer isso a vocês, crianças: a diferença é o seu superpoder. Nunca tenha medo disso”, disse Walliams.

Troféu dos Campeões ICC 2025: Bumrah e Shami incluídos na equipe

Apesar das preocupações com sua condição física, Jasprit Bumrah, a espinha dorsal do boliche indiano, foi incluído no sábado (18 de janeiro de 2025) na seleção indiana para o Troféu dos Campeões, a partir de 19 de fevereiro. Embora Yashasvi Jaiswal tenha sido convocado pela primeira vez para o ODI, Mohammed Shami e Kuldeep Yadav, jogadores de boliche que também estão a caminho de retornar após dispensas por lesão, também foram selecionados em Rohit. Esquadrão liderado por Sharma.