2025 Orçamento da União: Bonanza fiscal para a classe média

Se o seu carro estiver pulverizando e uma bateria que desaparece com defeito parece ser a causa, a única alternativa imediata é tentar conectá -la a outro carro em operação. A ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, procurou fazer exatamente isso no sábado (1º de fevereiro de 2025) com seu orçamento da união para a atividade econômica de desaceleração de 2025-26-Jumpttar com um estímulo fiscal significativo de ₹ 1 Lakh crore para casas de casas de casas Do tipo que o governo geralmente se absteve – esperando que a demanda interna pelo enfraquecimento da Índia se recupere e leve a economia de volta à faixa rápida.

Trump assina a ordem executiva para impor tarifas no Canadá, México e China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no sábado (1º de fevereiro de 2025) assinou uma ordem para impor tarifas rígidas sobre as importações do México, Canadá e China, cumprindo uma promessa de campanha, mas aumentando a possibilidade de aumentar os preços dos consumidores americanos. Trump está declarando uma emergência econômica para impor 10% de funções em todas as importações da China e 25% nas importações do México e do Canadá, os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, exceto uma taxa de 10% no petróleo canadense.

Orçamento 2025: O orçamento traz abundância para a pesquisa de Bihar; RJD Flags Falta de pacote especial

Vestido com um Sari Creme e Red Madhubani, com o icônico ministro da Arte da União de Bihar, Nirmala Sitharaman acumulou promessas no estado pesquisadas em sua apresentação orçamentária no sábado (1º de fevereiro de 2025). A série de projetos manteve a NDA Ally, Janata Dal (United), de bom humor, enquanto gera inveja de outros partidos regionais, bem como provocações do Rashtriya Janata Dal (RJD) da oposição, que chamou os anúncios vazios em A retórica vazia na retórica vazia na retórica vazia em retórica vazia em retórica vazia na ausência de um pacote especial para o estado.

Orçamento da união de 2025: alocação de MGNGS sem alterações para ₹ 86.000 milhões de rúpias

Numa época em que o esquema de garantia de emprego rural de Mahatma Gandhi (MGGS), o mau programa de emprego rural, é executado com um déficit de ₹ 9.754 milhões de rúpias, não houve um aumento na alocação de fundos no orçamento 2025-26 . No orçamento do ano fiscal de 2025-26, foram atribuídos ₹ 86.000 milhões para o esquema, que é o mesmo que a alocação do orçamento para 2024-25, foram atribuídos. Enquanto o centro insiste que o MGNGS é um esquema impulsionado pela demanda e os fundos adicionais são fornecidos quando necessário, uma revisão ascendente não foi realizada no exercício financeiro em andamento.

2025 Orçamento da União: Novo impulso para a busca em direção à energia limpa

Em uma busca contínua para incentivar pequenas e médias empresas no setor de energia limpa, o Ministro das Finanças da União, Nirmala Sitharaman, isentou os resíduos de poeira e cobalto, o pedaço das baterias de lítio, chumbo, zinco e outros 12 Minerais críticos do dever básico dos costumes. Em seu orçamento de julho de 2024, a Sra. Sitharaman já havia isentado 25 minerais críticos que não estão disponíveis no país na rede básica de serviços alfandegários.

Orçamento da União 2025: Um multiplicador de força, realizará os sonhos e aspirações de 140 milhões de índios, diz o primeiro -ministro Modi

O primeiro-ministro Narendra Modi, no sábado (1 de fevereiro de 2025), aplaudiu o orçamento da união de 2025-26, qualificando-o como um “multiplicador de força” que realizaria os sonhos e aspirações de 140 índios crore e permitirá que eles promovam a missão de ‘vksit bharat ‘(Índia desenvolvida). Ele disse que o orçamento abriu muitos setores para os jovens. Em seu discurso para o país, Modi disse que o orçamento aumentaria economia, investimento e consumo e aumentaria o crescimento geral.

Sete mortos, 19 feridos em um acidente de ambulância aérea na Filadélfia

As autoridades examinadas através de carros queimados, casas danificadas e escombros carbonizados no sábado (1 de fevereiro de 2025) para reunir pistas que poderiam explicar por que uma ambulância aérea explodiu em uma bola em chamas quando ele colidiu com uma rua movimentada da Filadélfia, matando sete e sem sair a bordo. O pequeno avião que transportou seis pessoas, incluindo uma criança que acabara de receber tratamento em um hospital, caiu logo após a decolagem do pequeno aeroporto do nordeste da Filadélfia, criando o que as testemunhas descreveram como uma bola de fogo em massa e uma rua caótica de cena Isso deixou fogo, negócios, negócios, negócios. Carros danificados e destruídos.

BCCI Awards: Lifetime Award for Sachin Tendulkar, Bumrah é o melhor jogador de críquete masculino

O lendário Sachin Tendulkar, cujos registros de rebatidas e impacto no críquete internacional resistiram ao teste do tempo, foi conferido no sábado com a vida à vida da vida do Nayudu coroada, enquanto o atual ritmo do chefe da Índia Jasprit Bumrah foi Honrado com o críquete internacional do Polly Award Men de 2023-24.