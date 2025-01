The Hindu Morning Digest, 23 de janeiro de 2025

Pelo menos 13 mortos e muitos feridos quando trem atropela passageiros perto de Jalgaon, em Maharashtra

Pelo menos 13 pessoas morreram na tarde de quarta-feira (22 de janeiro de 2024), quando pularam do trem após rumores de um incêndio e foram atropelados por outro trem em alta velocidade na linha adjacente no distrito de Jalgaon, em Maharashtra.

Jaishankar otimista sobre as relações Índia-EUA, diz que há interesse em levar o relacionamento adiante

Otimista quanto ao futuro das relações Índia-EUA, o Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, disse claramente na quarta-feira (22 de janeiro de 2025) que há interesse na nova administração Trump em levar adiante esse relacionamento. “Naturalmente, o enviado especial do primeiro-ministro Narendra Modi é tratado muito bem”, disse Jaishankar a um grupo de jornalistas indianos quando questionado sobre o lugar na primeira fila que lhe foi concedido durante a tomada de posse de Donald Trump como 47.º Presidente dos Estados Unidos, em 20 de janeiro.

CBI lança investigação sobre a tragédia da bebida Kallakurichi

O Central Bureau of Investigation (CBI) registrou três primeiros relatórios de informação e iniciou a investigação sobre a tragédia da bebida Kallakurichi. O consumo de araca ilícita foi relatado pela primeira vez em 18 de junho de 2024 e, com o passar dos dias, o número de vítimas subiu para 68. O então SP do distrito de Kallakurichi foi suspenso por não ter conseguido coibir a venda de araca ilícita em sua jurisdição.

14 mortos em dois acidentes separados em Karnataka

Quatorze pessoas morreram e 29 ficaram feridas em acidentes rodoviários separados em dois distritos de Karnataka na noite de terça-feira e na madrugada de quarta-feira.

Dez pessoas morreram e 19 ficaram feridas quando um caminhão carregado com vegetais e frutas capotou em Arabail ghat, perto de Yellapur, no distrito de Uttara Kannada, na quarta-feira. As vítimas viajavam no caminhão. No outro acidente, ocorrido na noite de terça-feira perto de Sindhanur, no distrito de Raichur, quatro pessoas morreram no local e 10 ficaram feridas quando o veículo multifuncional capotou.

Trump ameaça a Rússia e outros países com tarifas se não for alcançado um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quarta-feira (22 de janeiro de 2025) que acrescentaria novas tarifas às suas ameaças de sanções contra a Rússia se o país não chegar a um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia, acrescentando que estas também poderiam se aplicar a “outros”. ” países participantes.

SC prorroga suspensão do processo de difamação contra Shashi Tharoor

A Suprema Corte prorrogou na quarta-feira (22 de janeiro de 2025) a suspensão do processo criminal de difamação iniciado contra o parlamentar do Congresso Shashi Tharoor por causa da referência ao “escorpião sentado em um Shivling” feita em conexão com o primeiro-ministro Narendra Modi.

Testemunhas oculares relembram momentos de horror após tragédia de trem em Maharashtra

Testemunhas oculares lutaram para contar o horror quando um trem atropelou vários passageiros que fugiram do Expresso Lucknow-Mumbai Pushpak após rumores de um incêndio na noite de quarta-feira (22 de janeiro de 2025). Pelo menos 13 pessoas perderam a vida e 10 ficaram feridas.

Mais quatro adoecem na aldeia de Badhal, em Rajouri; governo identifica zonas de contenção e fecha casas

Mais quatro pessoas adoeceram na aldeia de Badhal, em Rajouri, nas últimas 24 horas, o que levou as autoridades a declarar “zonas de contenção” e a selar as casas das famílias afectadas na quarta-feira (22 de Janeiro de 2025).

Centro anunciará benefícios para a classe média no próximo orçamento: Kejriwal

O convocador nacional do Partido Aam Aadmi (AAP) e ex-ministro-chefe de Delhi, Arvind Kejriwal, disse na quarta-feira (22 de janeiro de 2025) que o governo da União liderado pelo Partido Bharatiya Janata deveria dedicar o próximo orçamento à mídia de classe, que, acrescentou ele, “tornou-se apenas um caixa eletrônico para o Centro.”

Delegação liderada por Mirwaiz se reunirá com painel parlamentar sobre projeto de lei Waqf em Delhi

O principal clérigo da Caxemira e presidente do Hurriyat, Mirwaiz Umar Farooq, se reunirá com Jagdambika Pal, presidente do Comitê Parlamentar Conjunto (JPC) sobre o projeto de lei Waqf (emenda) de 2024, depois que o Ministério do Interior da União deu sua aprovação à reunião.

Centro aumenta MSP de juta em ₹315 por quintal

O Comitê de Gabinete de Assuntos Econômicos (CCEA) fixou o preço mínimo de apoio (MSP) da juta bruta para a temporada de comercialização de 2025-26 em Rs 5.650 por quintal. O novo preço representa um aumento de ₹ 315 por quintal em relação ao preço em 2024-25. Ao anunciar a decisão em conferência de imprensa na quarta-feira (22 de janeiro de 2025), o Ministro do Comércio da União, Piyush Goyal, disse que o novo MSP garantirá um retorno de 66,8% sobre o custo médio de produção e beneficiará os produtores de juta.

IND vs ENG primeiro T20I | Varun e Abhishek se deliciam com o Éden

Varun Chakaravarthy teceu sua magia em Eden Gardens, o quintal de sua franquia IPL Kolkata Knight Riders, e o abridor Abhishek Sharma quebrou meio século escaldante quando a Índia derrotou a Inglaterra por sete postigos na primeira da série T20I de cinco partidas em Calcutá na quarta-feira .