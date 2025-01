The Hindu Morning Digest, 26 de janeiro de 2025

Caminho de Kartavya na véspera do desfile do Dia da República 2025, em Nova Délhi, no sábado, 25 de janeiro de 2025. Crédito da foto: PTI

Parade do Dia da República: a Índia mostrará poder militar e patrimônio cultural; Eles celebram 75 anos de constituição

A Índia está pronta para mostrar sua habilidade militar e sua rica herança cultural e exibir uma confluência simbólica de ‘Virasat’ e ‘Vikas’ na estrada Kartavya em Nova Délhi para comemorar o 76º dia da República em 26 de janeiro, quando a nação também ela Comemorará o Jubileu de Platina da promulgação da Constituição.

Uma nação, uma proposta eleitoral evitará paralisia política, diz o presidente Drugupadi Murmu

A proposta de sincronizar os calendários eleitorais no país é uma medida de reforma que promete “redefinir” os termos de boa governança, disse o presidente Droupadi Murmu no sábado enquanto se dirigia ao país na véspera do 76º dia da República. “O plano ‘a nação, uma escolha’ pode promover a coerência na governança, evitar a paralisia das políticas, mitigar o desvio dos recursos e reduzir o ônus financeiro, além de oferecer muitos outros benefícios”, disse a sra. Murmu.

Ex cji, violinista e dançarina Kathak entre o prêmio -ganhando Padma Vibhushan

O ex -presidente da Suprema Corte da Índia (aposentado) Jagdish Singh Khehar, que deu uma opinião dissidente entre a Suprema Corte que proibiu o Triple Talaq em 2017, recebeu Padma Vibhushan, o segundo maior prêmio civil do país, como parte do Padma prêmios anunciados. Na véspera do dia da República.

Índia e Indonésia se comprometem a defender a paz, a segurança e a liberdade de navegação na região da ASEAN, diz Modi

A Índia e a Indonésia estão comprometidas em defender a paz, a segurança e a liberdade de navegação na região do Sudeste Asiático, disse o primeiro -ministro Narendra Modi no sábado. O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, visitando a Indonésia e o principal convidado para as celebrações do dia da República deste ano, disse que as conversas no nível das delegações realizadas na casa de Hyderabad eram “muito intensas e muito francas” e declararam que bilateral Os projetos acelerariam “cortando a burocracia”. ” Ele também anunciou que a Indonésia enviaria uma delegação de defesa de alto nível para a Índia.

O BJP não eliminará os planos de assistência social em andamento em Delhi, diz Amit Shah

Atacando o Partido Aam Aadmi (AAP), o ministro do Interior da União, Amit Shah, falou em três manifestações na capital nacional no sábado (25 de janeiro de 2025), antes das eleições para a Assembléia de Delhi. Alegando que a AAP continuava mentindo, Shah disse que, embora seus líderes tivessem prometido não aceitar bangalôs ou carros, eles fizeram isso; De fato, “eles construíram um ‘Meu Deus (Palacio) ”, uma referência à residência oficial do chefe do partido, Arvind Kejriwal.

A Índia deve ser uma parte “essencial e importante” da reconstrução de Gaza: Palestino enviado

Há uma “expectativa” de que a reconstrução da faixa de Gaza comece em breve, disse no sábado (25 de janeiro de 2025), o embaixador interino da Palestina na Índia, pedindo à Índia uma parte “essencial e importante” do processo. Sua declaração ocorreu mesmo quando Israel e o Hamas realizaram sua segunda troca de reféns e prisioneiros desde que o alto incêndio foi anunciado há uma semana.

Nove soldados da África do Sul mortos enquanto o conflito no leste do Congo intensifica

Nove soldados sul -africanos morreram na zona de conflito do leste do Congo, disse que o Departamento de Defesa da África do Sul no sábado (25 de janeiro de 2024), enquanto as tropas e as forças de paz de Congolese lutaram para impedir um avanço dos rebeldes apoiados por Ruanda por Ruanda na cidade de borracha.

Dois chakras kirti, 14 chakras shaurya entre 93 prêmios de galanteria para as forças armadas e a equipe do CAPF

O Presidente da Índia e o comandante supremo das forças armadas Droupadi Murmu aprovou dois Chakras Kirti, um deles póstumoso e 14 Shaurya Chakras, três deles póstumos, em um total de 93 prêmios à galanteria da equipe da equipe armada e das forças policiais da Marinha Central (CAPF), 11 das quais são póstumas, na véspera do 76º dia da República.

O Código Civil Uniforme entrará em vigor em Uttarakhand a partir de 27 de janeiro

O Código Civil Uniforme (UCC) entrará em vigor em Uttarakhand em 27 de janeiro, de acordo com uma ordem do governo emitida pelo ministro do Interior, Shailesh Bagauli. Com isso, o estado terá uma lei civil uniforme para todos os nativos. Na ordem, emitida a vários departamentos e funcionários do governo, alega -se que o ministro principal, Puskhar Singh Dhami, lançará o portal da UCC às 12:30 do dia 27 de janeiro no Secretariado.

Na véspera do dia da República, Vande Bharat Express Touches Base na Caxemira pela primeira vez

Na véspera do dia da República, Vande Bharat Express tocou terras na Caxemira com a região de Jammu.

Coréia do Norte realiza teste de mísseis de cruzeiro estratégico

Coréia do Norte Feito no sábado (25 de janeiro de 2025) Um teste estratégico de mísseis de cruzeiro, mídia estadual KCNA Informado no domingo (26 de janeiro de 2025). O líder do país, Kim Jong Un, supervisionou o teste, de acordo com o relatório, que o descreveu como um teste de incêndio de um “sistema importante de armas”.

Ind vs Eng Second T20I: O Tilak Special sela para a Índia em uma perseguição complicada em Chepauk

Tilak Varma permaneceu firme contra um feroz ataque inglês e apenas guiou uma perseguição complicada, alcançando um excelente meio século invicto (72 no, 55b, 4×4, 5×6) quando a Índia venceu a Inglaterra por duas terras no segundo T20i no Ma Chidambaram. Estádio no sábado. Perseguindo 166, os homens em Azul começaram fortemente quando Abhishek Sharma atingiu Jofra Archer por três limites no primeiro. Mas os marcações inglesas eram implacáveis ​​e continuavam a coletar Windows regularmente para manter sua equipe no concurso.