Orçamento da União 2025: a isenção de impostos dará um preenchimento para a desaceleração da economia, diz o Centro

A decisão do Centro de reduzir significativamente o contribuinte do imposto de renda teve como objetivo um amplo impulso base à demanda, economia e economia. E investimentos, disse o secretário de finanças Tuhin Kanta Pandey O hindu Domingo (2 de fevereiro de 2025).

No meio da guerra tarifária de Trump, a Índia reduz as tarifas máximas de 150% a 70%, para “corretas ruins ópticas”

A última rodada de revisões de tarifas de importação anunciadas no orçamento eliminou as taxas máximas de 150%, 125%e 100%aplicadas a apenas cinco elementos, mas criaram “má ótica” na estrutura tarifária da Índia, disse que altos funcionários disse. O hindu. Tais tarifas lideraram críticas ao tipo de tipo de tipo do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que frequentemente fechou a Índia com a China como “agressor tarifário”.

Ind vs Eng 5th T20i: Abhishek Blitzkrieg se afasta da Inglaterra no final da série

Montando montando em 135 (54b, 7×4, 13×6) por Abhishek Sharma (54b, 7×4, 13×6), a maior pontuação individual da Índia em T20is, os homens de azul acumulados em 247 por nove em 20 overs depois que Adordn os enviou para acertar o quinto e o último T20i da série. Como acontece com mais frequência ao perseguir objetivos gigantescos, a Inglaterra murcha sob pressão para ser aposentada por um 97 miserável em 11 para entregar à Índia uma vitória de 150. A vitória significava que Suryakumar Yadav colocou as mãos no troféu, com a série que terminou em 4-1 a favor do anfitrião.

Mais de 260 por Mianmar Search for Refugio em Manipur

Quando a Guerra Civil eclodiu em Mianmar, as agências de segurança estão verificando os relatórios de morte de um jovem manipuri no país vizinho e monitorando de perto seu impacto no golpe da vida étnica. Em 27 de janeiro de 2025, cerca de 260 refugiados de Mianmar se refugiaram na Índia ao longo da fronteira Moreh em Manipur, disse uma fonte de defesa no domingo (2 de fevereiro de 2025).

Senior Tamil Nadu IPS Oficial um plano para eliminá -lo marcando irregularidades

Uma diretora geral de polícia adicional em Tamil Nadu alegou que uma tentativa de sua vida foi tentada depois que ela apresentou sérias irregularidades no recrutamento da polícia. Em uma queixa endereçada ao Diretor Geral da Polícia de Tamil Nadu e ao chefe da força policial de Shankar Jiwal, Kalpana Nayak, um oficial sênior da IPS, solicitou uma investigação “imparcial” sobre um incêndio que destruiu sua câmera em Chennai em 29 de julho de 2024 .

Operações de elevação da órbita de satélite NVS-02 interrompido por mau funcionamento da válvula

A Organização de Pesquisa Espacial Indiana (ISRO) não conseguiu realizar as operações de coleta de órbitas planejadas para o satélite NVS-02 devido a um mau funcionamento da válvula. O NVS-02, o segundo satélite da série NVS, foi lançado pelo ISRO em 29 de janeiro como parte de seu emblemático lançamento número 100 de Sriharikota. A Agência Espacial disse no domingo que a órbita de elevação das operações para posicionar o satélite no slot orbital designado não pôde ser realizado, pois as válvulas para admitir o oxidante para demitir os propulsores para a elevação da órbita não abriram.

Os dias de trabalho médios por família foram reduzidos para apenas 44 dias sob o MGGS

No final dos 100 dias de trabalho garantido sob a lei sobre garantia nacional sobre o emprego rural Mahatma Gandhi, os dias médios domésticos sob o esquema foram reduzidos para apenas 44,62 dias em 2024-25 de 52,08 dias em 2023-24, um consórcio não que eles não são as organizações de lucro disseram domingo (2 de fevereiro de 2025). Houve também uma queda nos dias da pessoa de 312,37 milhões de rúpias no exercício de 2023-24 a 239,67 milhões de rúpias em 2024-25. O termo “dias da pessoa” refere -se ao número total de dias úteis por uma pessoa registrada sob o MNGELA em um exercício financeiro.

MBBS Student of RG Kar College encontrou morto em Kamarhati

Um estudante do segundo ano da RG Kar Medical College and Hospital foi encontrado morto em seu quarto no Hospital Kamarhati Esi. O incidente foi relatado na sexta -feira (31 de janeiro de 2025) e o comércio policial de Barrackpore registrou um caso de morte antinatural.

O comentário do Ministro da União George Kurian que Kerala deve declarar “de volta” para a ajuda federal da raiva no estado

O comentário do Ministro de Estado da União Pesca de George Kurian de que Kerala deve declarar um estado social e economicamente atrasado se ele recebesse uma parte da alocação orçamentária da União para os Estados menos desenvolvidos causou uma questão política.

CJI, os juízes do SC se comunicam com o estado judicial do distrito estadual para ouvir os desafios

O Presidente da Justiça da Índia, Sanjiv Khanna, se reuniu e interagiu com juízes e funcionários dos tribunais superiores e oficiais e funcionários dos tribunais distritais de todo o país para discutir os desafios que o judiciário enfrenta, especialmente a pendência dos casos. Os juízes da Suprema Corte e altos funcionários dos Ministérios do Interior, direito e justiça participaram da Conferência Nacional realizada no sábado para resolver os problemas enfrentados pelo judiciário nos Estados Unidos.

O chefe do Hezbollah diz que o antecessor assassinado Nasrallah será enterrado em 23 de fevereiro

O chefe do grupo armado do Líbano, Hezbollah, disse no domingo (2 de fevereiro de 2025) que seu antecessor, Hassan Nasrallah, descansaria em 23 de fevereiro, quase cinco meses depois de ser morto em um ataque aéreo de israelense contra os subúrbios dos subúrbios do sul de Beirute. Nasrallah, que atuou como secretário geral do Hezbollah por mais de 30 anos, foi morto em 27 de setembro, quando Israel aumentou seus ataques aéreos contra os objetivos do Hezbollah e alguns dias antes das tropas israelenses começarem a incursões no sul do Líbano.