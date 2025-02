The Hindu Morning Digest, 4 de fevereiro de 2025

O primeiro -ministro Modi se preparou para manter conversas com o presidente dos Estados Unidos em Washington em 13 de fevereiro

O primeiro -ministro Narendra Modi fará uma visita de dois dias aos Estados Unidos desde 12 de fevereiro para manter conversas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma variedade de questões, incluindo comércio e defesa, pessoas familiares com o assunto que disseram Segunda -feira (3 de fevereiro de 2025). Segundo o plano, Modi viajará para Washington DC depois de concluir sua visita de dois dias a Paris, disseram eles.

No meio do tumulto global, a rupia infringe 87 em relação ao dólar

A rupia indiana caiu quase 0,6% ou 49 terras para violar a 87ª marca em relação ao dólar americano na segunda -feira, no meio de uma crise para a maioria das moedas e mercados de mercado de ações de mercados emergentes na Ásia e na Europa no primeiro dia de negociação após o presidente Donald Trump impôs taxas mais altas no Canadá, México e China. A rupia, que atravessou a 86ª marca em relação ao dólar em 10 de janeiro, fechou para 87,11 depois de cair cerca de 87,3 durante o dia.

Trump concorda em interromper as tarifas no Canadá e no México depois de se comprometer a promover o pedido de fronteira

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025) concordou em uma pausa de 30 dias em suas ameaças tarifárias contra o México e o Canadá, já que os dois maiores parceiros comerciais nos Estados Unidos tomaram medidas para apaziguar sua segurança em relação à segurança preocupações e tráfico de drogas. As pausas fornecem um período de resfriamento após alguns dias tumultuados que colocam a América do Norte à beira de uma guerra comercial que poderia ter esmagado o crescimento econômico, fez com que os preços atirassem e terminassem duas das associações mais críticas dos EUA.

93% de probabilidade de que a voz no filtro áudio seja Manipur CM: Truth Labs

Mesmo enquanto a Suprema Corte aguarda uma análise forense das fitas de áudio que o ministro principal de Manipur, N. Biren Singh lucra.

A campanha das pesquisas de Delhi conclui

A campanha para pesquisas da Assembléia de Délhi em 5 de fevereiro terminou às 18h da segunda -feira (3 de fevereiro de 2025). A batalha triangular entre o partido Aam Aadmi (AAP), o BJP e o Congresso, viram várias manifestações e campanhas de líderes superiores, tentando convencer os eleitores da multidão de esquemas de bem -estar anunciados em seus manifestos.

MPS BJP Aviso de privilégio de arquivo contra Sonia Gandhi sobre os comentários do presidente

Um grupo de parlamentares do BJP da comunidade tribal apresentou um aviso de não conformidade com os privilégios na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025) contra o líder do Partido Parlamentar do Congresso, Sonia Gandhi, por usar palavras “depreciativas e difamadas” contra o presidente Droupadi Murmu. Dirigido pelo líder do BJP e ex -ministro da União, Faggan Singh Kulas, conheceu o presidente de Rajya Sabha, Jagdeep Dhankhar e procurou ações disciplinares contra a sra. Gandhi, mantendo seus comentários reduziu a dignidade do escritório do presidente.

Protestos da oposição nas duas câmeras do Parlamento em Kumbh Stampede

A oposição celebrou protestos em ambas as câmaras do Parlamento na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025), alegando má administração em Maha Kumbh em Prayagraj, onde 30 pessoas foram mortas em um debandado em 29 de janeiro. No Rajya Sabha, a oposição saiu em protesto duas vezes. Na primeira metade da sessão, enquanto eu estava no Lok Sabha, o tempo da pergunta foi feito no meio do pandemônio, enquanto os membros da oposição levantaram slogans.

A Suprema Corte resolve em 12 de fevereiro uma audiência sobre os pedidos que desafiam a lei de nomeações CEC/CE

O Supremo Tribunal na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025) concordou em ouvir em 12 de fevereiro solicita que contestem a legalidade de uma nova lei que lida com os compromissos do chefe de eleições (CEC) e comissários eleitorais que dão ao governo central um papel um papel a papel dominante. O público está se aproximando do dia de aposentadoria de Cec Rajiv Kumar. Os peticionários idealmente desejam uma decisão sobre a lei antes da nomeação do próximo CEC.

Os suspeitos da síndrome de Guillain-Barre aumentam para 163 em Maharashtra

O número de pessoas suspeitas para contratar a síndrome de Guillain-Barre (GBS) em Maharashtra subiu para 163 na segunda-feira (3 de fevereiro de 2025), desde 158 do dia anterior. O número de suspeitas de morte pela síndrome permaneceu em cinco. O número de casos confirmados do raro distúrbio neurológico auto -imune ficou em 127 na segunda -feira, com 28 deles com apoio dos fãs, na segunda -feira, de acordo com dados do Departamento de Saúde Pública do Estado.

Donald Trump ordena a criação do American Sovereign Wealth Fund, diz que poderia comprar Tiktok

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025) ordenando os departamentos de tesouro e comércio dos Estados Unidos que criam um fundo de riqueza soberana e disse que pode comprar Tiktok. “Vamos suportar isso nos próximos 12 meses. Vamos monetizar o lado dos ativos de equilíbrio americano para o povo americano ”, disse o secretário do Tesouro Scott Besent, para os jornalistas. “Haverá uma combinação de ativos líquidos, ativos que temos neste país enquanto trabalhamos para levá -los ao povo americano”.