Delhi vai para pesquisas em 70 assentos de montagem

Mais de 1,56 milhão de eleitores são estabelecidos para selar o destino das pesquisas da Assembléia de Délhi, uma vez que os 70 distritos eleitorais da Assembléia votarão em uma única fase na quarta -feira a partir das 7h, com um total de 13.766 centros eleitorais estabelecidos em 2.696 pesquisas Locais. Existem 699 candidatos na briga, com o Partido Aam Aadmi e Congresso apresentando 70 candidatos cada, enquanto o Partido Bharatiya Janata enviou 68 candidatos, dando dois assentos aos seus aliados: JD (U) e LJP.

‘Cerca de 10’ mortos no tiroteio na escola da Suécia, diz a polícia

Cerca de 10 pessoas foram mortas em um tiroteio em um centro de educação no centro da Suécia na terça -feira, incluindo o suposto agressor que a polícia não sabia, disseram policiais. O chefe de polícia de Obrebro, Roberto Eid Forest, disse a repórteres que a polícia “não poderia ser mais específica” sobre o número. “O suspeito agressor não é conhecido pela polícia”.

PM Modi para visitar Maha Kumbh Mela hoje

“O primeiro -ministro Narendra Modi visitará o Maha Kumbh Mela em Prayagraj na quarta -feira e por volta das 11 da manhã, um salão sagrado será dado no Sangam”, disse seu escritório. Maha Kumbh 2025, que começou a Paush P Out (13 de janeiro de 2025), é a maior reunião espiritual e cultural do mundo, atraindo devotos em todo o mundo. “Maha Kumbh continuará a Mahashivratri em 26 de fevereiro”, disse um comunicado divulgado pelo Gabinete do Primeiro Ministro.

Trump interrompe a participação dos Estados Unidos com a Agência de Direitos da ONU, estende a prisão do financiamento da UNRWA

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou na terça -feira o compromisso dos Estados Unidos com o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e continuou a interromper o financiamento da Agência de Ajuda Palestina da UNWA. A medida coincide com uma visita a Washington pelo primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu, que há muito critica a UNRWA.

Elon Musk toma rédeas dos pagamentos do Tesouro dos EUA

Elon Musk e seus assistentes assumiram o controle do sistema de pagamento do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o que causa uma demanda que cobra ilegalmente o acesso a dados privados de milhões de americanos. Musk, a pessoa mais rica do mundo, lidera os esforços federais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sob o departamento de eficiência do governo (DOGE).

Vários suspeitos questionaram o assassinato de ex -homem do exército em Kulgam

As forças de segurança reuniram dezenas de suspeitos na terça -feira em uma grande caçada humana para os atacantes que mataram um ex -ex -exército e deixaram dois dos membros da família feridos no Kulgam no sul de Cashmir de 2025). Após o ataque, a Conferência Nacional (NC) e o Congresso questionaram as declarações de normalidade do Centro em Jammu e Caxemira.

Ajit Pawar forma o painel de consulta para investigar ₹ 877 crore

O vice -diretor de Maharashtra, Ajit Pawar, anunciou a constituição de um comitê de investigação de três membros para investigar supostas irregularidades na alocação de ₹ 877 milhões de rúpias pelo comitê de planejamento do distrito de Beed. A investigação se concentrará no mandato do Collega do gabinete de Dhananjay Mundo, que serviu como ministro do Distrito de Tutores durante o período sob escrutínio.

O Tribunal de Délhi dá fiança ao morador de Londres no caso de ataque da alta comissão indiana

Um tribunal de Délhi concedeu recentemente um fiança ao National Insal Singh Gab, que não poderia estabelecer nenhum vínculo do MR. A agência central alegou que os protestos realizados no Alto Comissariado em Londres em 19 de março de 2023 e a violenta agitação organizada em 22 de março de 2023 faziam parte da mesma transação.

Não é bom para ninguém, diz SC, atinge a politização da administração esportiva

Desobriando a politização da administração esportiva e o domínio do domínio dos ex -juízes e burocratas sobre os órgãos esportivos no país, a Suprema Corte abordada na terça Irã desde fevereiro desde fevereiro. 20-25. “Depreciamos a prática de ex -juízes ou burocratas que continuam como administradores. Isso não é bom para ninguém ”, observou um banco de juízes Surya Kant e N. Kotiswar Singh.

Efeito orçamentário: o poder do Tata reflete a incursão do reator nuclear

Com o orçamento da União apresentando uma nova missão de energia nuclear de ₹ 20.000 milhões de rúpias para desenvolver pelo menos cinco pequenos reatores modulares (SMRs) de design indígena, a Tata Power Company Ltd. Ele disse na terça -feira que está considerando uma incursão no segmento SMR .

Varun Chakaravarthy em Red Vivo recebe uma chamada ODI da série da Inglaterra para a Inglaterra

Em um desenvolvimento tardio, o misterioso spinner Varun Chakaravarthy adicionou à equipe indiana para a série de três dias contra a Inglaterra lançada em Nagpur na quinta -feira (6 de fevereiro de 2025). O ano de 33 anos foi uma maneira estridente na série T20 recentemente concluída, onde traiu os batedores ingleses, um scalor de 14 postigos em cinco jogos para julgar o jogador da série.