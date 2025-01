The Hindu Morning Digest, 5 de janeiro de 2024

Patiala Range DIG Mandeep Singh Sidhu, o capitão da polícia Dr. Nanak Singh e outros oficiais encontram-se com o líder agricultor de Punjab, Jagjit Singh Dallewal, abed, que está em greve de fome por tempo indeterminado na fronteira de Khanauri desde 26 de novembro, no distrito de Sangrur, Punjab. | Crédito da foto: PTI

Governador de Manipur analisa segurança, órgão tribal estende bloqueio

O governador de Manipur, Ajay Kumar Bhalla, revisou a situação de segurança do estado no sábado, menos de 24 horas depois de ter tomado posse e de uma multidão ter entrado em confronto com a polícia no distrito de Kangpokpi, dominado por Kuki.

Não há aumento incomum de doenças respiratórias e casos de gripe na Índia, afirma o Ministério da Saúde após analisar o aumento na China

O recente aumento de casos de doenças respiratórias na China não é incomum, tendo em conta a temporada de gripe em curso, disse o Ministério da Saúde da União no sábado, após uma reunião do grupo conjunto de monitorização convocada para rever a situação. Não houve nenhum aumento incomum de doenças respiratórias ou casos de gripe nos hospitais indianos, disse ele.

Grok AI de X reacende preocupação com deepfakes antes das eleições para a Assembleia de Delhi

O Partido Aam Aadmi postou um deepfake gerado por IA de BR Ambedkar supostamente abençoando o ex-ministro-chefe de Delhi, Arvind Kejriwal, no mês passado, gerando em troca uma resposta gerada por IA do Partido Bharatiya Janata.

Os tribunais devem respeitar condições estritas se a fiança não se dever a uma violação dos direitos fundamentais: decisão do SC

O Supremo Tribunal deixou claro que os tribunais constitucionais não podem flexibilizar ou ignorar condições estritas em estatutos especiais como a Lei de Controlo do Crime Organizado de Maharashtra (MCOCA) ou a Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA) para conceder liberdade sob fiança por outras razões que não estupro. dos direitos fundamentais do arguido.

Governador de Manipur sugere uso da NSA contra malfeitores em Manipur e enfatiza oportunidades de emprego para jovens

Um dia depois de assumir o cargo, o governador de Manipur, Ajay Kumar Bhalla, realizou no sábado uma reunião de revisão de segurança na qual sugeriu que a polícia estadual usasse opções legais como a Lei de Segurança Nacional de 1980, que prevê detenção por um ano sem julgamento contra criminosos e encrenqueiros. disse um alto funcionário do governo O hindu.

O funeral de seis dias de Jimmy Carter começa com uma carreata pelo sul da Geórgia

A longa despedida pública de Jimmy Carter começou no sábado (4 de janeiro de 2024) no sul da Geórgia, onde o 39º presidente dos Estados Unidos iniciou sua vida há mais de 100 anos.

Não apenas Punjab, a nação inteira precisa de MSP, diz Dallewal

O líder dos agricultores em jejum de Punjab, Jagjit Singh Dallewal, afirmou no sábado (4 de janeiro de 2025) que os agricultores “vencerão a luta” pelo preço mínimo de apoio (MSP), apesar da pressão exercida pelo governo.

MP pedirá suspensão do HC para eliminação de resíduos em Bhopal enquanto os protestos se tornam violentos em Pithampur

O governo de Madhya Pradesh decidiu solicitar algum tempo do Tribunal Superior de Jabalpur para descartar os resíduos tóxicos da tragédia do gás de Bhopal da fábrica da Union Carbide em Pithampur, disse o governo no sábado (4 de janeiro de 2025). Jain em meio aos protestos em curso na cidade industrial contra os planos do governo.

Ataques israelenses matam dezenas na Faixa de Gaza enquanto novas negociações de cessar-fogo começam

Um ataque militar israelense matou 12 pessoas em uma casa na cidade de Gaza na manhã de sábado (4 de janeiro de 2025), elevando para 62 o número de mortos em ataques em Gaza no último dia, disseram médicos palestinos enquanto mediadores lançavam uma nova iniciativa de cessar-fogo no Catar. .

INSV Tarini com dois oficiais da Marinha inicia a terceira etapa da circunavegação

O navio à vela naval indiano (INSV) Tarini partiu do porto de Lyttelton, na Nova Zelândia, na manhã de sábado (4 de janeiro de 2025), por volta das 9h30, horário local, em direção a Port Stanley (Ilhas Malvinas), na terceira etapa da viagem de circunavegação global em andamento por duas mulheres da Marinha oficiais sob Navika Sagar Parikrama-II.