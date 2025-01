The Hindu Morning Digest, 6 de janeiro de 2024

Com a expectativa de que o primeiro-ministro Modi visite Paris em fevereiro, os acordos para a compra de caças Rafale e submarinos Scorpene para a Marinha chegam à fase final.

Dois grandes acordos de defesa estão a ser finalizados entre a Índia e a França, em meio a expectativas de que o primeiro-ministro Narendra Modi visite Paris em fevereiro para a Cimeira de Ação sobre Inteligência Artificial, a ser organizada pelo presidente francês Emmanuel Macron.

Bihar CM Nitish Kumar reitera que cometeu um erro duas vezes ao escolher RJD

Dias depois que o chefe do Rashtriya Janata Dal, Lalu Prasad, disse que o bloco da ÍNDIA está pronto para recebê-lo em seu rebanho, o ministro-chefe de Bihar, Nitish Kumar, no domingo (5 de janeiro de 2025) disse que cometeu um erro duas vezes ao ir com o RJD e que irá não repita. O chefe do Janata Dal (United) estava interagindo com jornalistas durante seu Pragati Yatra em Muzaffarpur.

O líder do Hezbollah, Nasrallah, foi morto no ano passado dentro da sala de operações de guerra, disse um assessor

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi morto em um ataque aéreo israelense no ano passado enquanto estava dentro da sala de operações de guerra do grupo militante, de acordo com novos detalhes no domingo (5 de janeiro de 2025) revelados por um alto funcionário do Hezbollah.

No caso de Dallewal, o Supremo Tribunal equilibra o seu direito à expressão e o dever do Estado de salvar a sua vida.

O Supremo Tribunal, no caso do líder agrícola Jagjit Singh Dallewal, que jejua até à morte, traça uma linha tênue entre proteger a sua liberdade de expressão e garantir o dever do Estado de preservar a sua vida.

Restrições GRAP 3 revogadas em Delhi-NCR em meio à queda dos níveis de poluição do ar

O painel do Centro sobre a qualidade do ar Delhi-NCR no domingo (5 de janeiro de 2025) revogou as restrições do estágio 3 do Plano de Ação de Resposta Gradual depois de testemunhar uma queda nos níveis de poluição do ar devido às condições climáticas favoráveis, especialmente à melhoria da velocidade do vento, de acordo com um oficial . ordem.

A anexação chinesa do território indiano ocorreu durante o governo de Nehru: BJP responde ao Congresso

O Partido Bharatiya Janata (BJP) criticou no domingo (5 de janeiro de 2024) o Congresso por alegar a ocupação chinesa do território indiano durante o mandato do primeiro-ministro Narendra Modi e disse que o grande partido não pode escapar impune de “tais mentiras” como todos eles. Ocorreu durante o mandato de Jawaharlal Nehru.

Grupos de agricultores exigem a intervenção de Modi para salvar a vida de Dallewal

Depois de Kisan Mahapanchayats separados em Punjab e Haryana, tanto o Samyukt Kisan Morcha (SKM) quanto o Samyukt Kisan Morcha – Não Político (SKM-NP) decidiram intensificar os protestos contra as políticas do Centro. Os grupos também têm tentado angariar apoio público para a greve de fome levada a cabo pelo líder do SKM-NP, Jagjit Singh Dallewal.

O ‘desastre’ da AAP será removido de Delhi, diz PM Modi no comício de Parivartan; Kejriwal contra-ataca

O primeiro-ministro Narendra Modi no domingo (5 de janeiro de 2025) fez o discurso “Não toleraremos desastres, traremos mudanças” contra o Partido Aam Aadmi enquanto se dirigia a uma reunião de milhares de pessoas no Parque Japão no Setor – 10, Rohini , antes das eleições para a Assembleia de Deli marcadas para este ano. Vários líderes e deputados partilharam o grande palco com Modi no comício do BJP em Parivartan.

Animais em quarentena infectados pela gripe aviária, informa o Centro aos estados após a morte de tigres e leopardos em Nagpur

Enquanto Maharashtra relatava o primeiro caso de gripe aviária entre animais na Índia, o Ministério da Pecuária Animal da União enviou uma circular a todos os estados no domingo (5 de janeiro de 2025), instando-os a colocar em quarentena tigres e outras espécies de felinos infectados ou sintomáticos para evitar a transmissão de a doença. para outros animais ou humanos.

PV Anvar preso após impasse de um dia sobre a morte de jovens tribais em ataque de elefante

PV Anvar, um deputado independente que representa o eleitorado de Nilambur e que recentemente rompeu com a Frente Democrática de Esquerda (LDF), no poder, foi preso na noite de domingo (5 de janeiro de 2025) após seu suposto envolvimento em um ataque ao Escritório Divisional Florestal (Norte) em Nilambur durante o dia.