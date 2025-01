The Hindu Morning Digest, 8 de janeiro de 2024

Sharmistha Mukherjee, autora e filha do ex-presidente Pranab Mukherjee, visita o primeiro-ministro Narendra Modi em Nova Delhi na terça-feira. | Crédito da foto: ANI

Dez sindicatos ameaçam convocar greve geral se o Centro notificar novos códigos laborais

Uma plataforma de dez centrais sindicais do campo da oposição alertou o Centro que irá convocar uma greve geral se o Centro notificar os quatro códigos laborais.

Memorial Pranab Mukherjee: Centro aloca local em Rajghat

O Centro reservou um local no complexo Rashtriya Smriti, que faz parte do distrito de Rajghat, para erguer um memorial em memória do falecido presidente Pranab Mukherjee.

Alunos e professores questionam o novo projeto de regulamentos UGC sobre nomeações de professores

A Federação de Estudantes da Índia (SFI), de tendência esquerdista, disse em um comunicado na terça-feira (7 de janeiro de 2025) que rejeita o projeto de lei da Comissão de Subsídios Universitários (qualificações mínimas para nomeação e promoção de professores e funcionários acadêmicos) em universidades e faculdades e Medidas para a Manutenção dos Padrões no Ensino Superior), 2025, publicado segunda-feira. O SFI disse que a regulamentação era mais uma tentativa de “centralizar e corporatizar” os campi.

Presidente do Sri Lanka, Dissanayake, visitará a China a partir de 14 de janeiro

O presidente Anura Kumara Dissanayake visitará a China de 14 a 17 de janeiro, anunciou o porta-voz do Gabinete na terça-feira (7 de janeiro de 2025), confirmando a segunda visita de estado do líder do Sri Lanka ao exterior, um mês após sua visita à Índia.

Revisão do casamento entre pessoas do mesmo sexo marcada para 9 de janeiro

Uma nova bancada de cinco juízes do Supremo Tribunal, chefiada pelo ministro BR Gavai, está programada para ouvir petições solicitando a revisão de uma decisão de outubro de 2023 que se recusou a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo em 9 de janeiro.

V. Narayanan nomeado novo secretário espacial e chefe da ISRO

Dr. V. Narayanan foi nomeado o novo Secretário do Espaço. Narayanan, que atualmente é o Diretor do Centro de Sistemas de Propulsão Líquida (LPSC), também será o novo Presidente da ISRO e substituirá o atual S. Somanath a partir de 14 de janeiro.

É necessário um comitê interministerial para fortalecer a governança da IA, afirma a Missão IndiaAI do Centro

Reconhecendo que a inteligência artificial (IA) tem impactos numa vasta gama de domínios, um painel do governo da União encarregado de desenvolver directrizes sobre IA recomendou a criação de um comité interministerial para fazer cumprir as regras da IA ​​e garantir uma governação eficaz dos países emergentes do país. . Ecossistema de IA.

Bangladesh revoga passaporte de Sheikh Hasina

Bangladesh revogou na terça-feira (7 de janeiro de 2024) os passaportes da primeira-ministra deposta Sheikh Hasina e de outras 96 pessoas em conexão com seu papel na repressão aos manifestantes durante o levante de julho-agosto de 2024.

P&D perde relevância se prazos não forem cumpridos, diz Air Chief

A pesquisa e o desenvolvimento perdem relevância se não cumprirem os prazos, disse o Marechal Chefe do Ar (ACM) AP Singh da Força Aérea Indiana (IAF) na terça-feira (7 de janeiro de 2025), observando que a aeronave leve de combate indígena (LCA) foi concebida em 1984 e hoje em 2025, ainda não possuem as primeiras 40 aeronaves. Seus comentários foram feitos em meio à crise enfrentada pela IAF, em termos de esgotamento do efetivo de combatentes e enormes atrasos no desenvolvimento e entrega de combatentes indígenas.

Comentários no evento VHP: Tribunal Superior de Allahabad rejeita petição contra o pedido de impeachment do juiz Shekhar Yadav

O Tribunal Superior de Allahabad na terça-feira (7 de janeiro de 2025) rejeitou uma petição de litígio de interesse público (PIL) contra a moção de impeachment movida na Câmara Alta do Parlamento sobre o discurso comunitário proferido pelo juiz Shekhar Yadav em um evento organizado pela célula jurídica de o Vishwa Hindu Parishad.

O Supreme Court Collegium recomenda o presidente do Supremo Tribunal de Patna ao tribunal superior

O Supremo Tribunal Collegium na terça-feira (7 de janeiro de 2025) recomendou o presidente do Supremo Tribunal de Patna, K. Vinod Chandran, para nomeação como juiz do Supremo Tribunal.