The Hindu Morning Digest, 9 de fevereiro de 2025

Resultados da Assembléia de Delhi: BJP Barre AAP de energia em Delhi

A partida de Bharatiya Janata, com sua vitória de 48 assentos, retornou ao poder na capital nacional após uma diferença de mais de 26 anos comendo a oferta do Partido Aam Aadmi (AAP) para um quarto mandato consecutivo. AAP ganhou 22 assentos.

Após o desastre da pesquisa de Délhi, os desafios aumentam para o Bloco da Índia, Congresso

A derrota do Partido Aam Aadmi (AAP) e o fracasso do Congresso em ressuscitar nas eleições de Délhi levantaram maiores desafios para o bloco indiano que já estava faltando. Há uma crescente impaciência com o Congresso e muitos aliados o acusaram de contribuir para a vitória do partido Bharatiya Janata (BJP).

Rajasthan CM está imerso em Maha Kumbh; Ajuda da reunião do gabinete em Prayagraj

O primeiro -ministro do Rajastão, Bhajan Lal Sharma, junto com seus colegas de gabinete e a partida de Bharatiya Janata (BJP) (BJP) deu um mergulho em Triveni Sangam em Maha Kumbh no Prayagraj de Uttar Pradesh no sábado (8 de fevereiro, 2025). O Grupo de Visitantes do Estado, que inclui 115 membros, deixou Jaipur para Prayagraj para um avião especial pela manhã.

O PM Modi chama AAP de ‘a festa mais desonesta’, promete fazer de Delhi uma ‘cidade moderna’

Celebrando a vitória de Bharatiya Janata (BJP) nas eleições da Assembléia de Délhi no sábado (8 de fevereiro de 2025), o primeiro -ministro Narendra Modi se aproximou da liderança e dos trabalhadores do partido na sede nacional do BJP aqui.

Resultados das eleições de Delhi 2025: vários candidatos fortes para a publicação de Delhi CM

Tendo garantido uma grande vitória na capital nacional, o Partido Bharatiya Janata (BJP) decidirá sobre o próximo primeiro -ministro de Delhi. Existem vários competidores no concurso para a publicação do CM. O partido Aam Aadmi (AAP) fez repetidamente as piadas no BJP por falta de uma face ministerial principal na campanha por eleições recém -concluídas.

Bangladesh lança ‘Operação Devil Hunt’ após os ex -apoiadores de ministros resistentes ao ‘vandalismo’

O governo interino de Bangladesh lançou uma operação no sábado, depois que um grupo estudantil deu um ultimato de 24 horas para localizar o “culpado” que agrediu seus ativistas durante um ataque relatado pelos manifestantes na casa de um líder de um líder da Liga Awami no arredores de Dhaka.

Mais três casos de síndrome de Guillain-Barré relatados em Maharashtra

Os casos da síndrome de Guillain-Barré (GBS) estão aumentando em Maharashtra dia após dia, no sábado, foram relatados três novos casos suspeitos de GBS, com o pedágio atingindo 183 e mortes às seis. As duas fontes de água foram contaminadas no sábado, uma vez que as amostras de água foram rapidamente testadas.

Trump assina a ordem de reduzir fundos para a África do Sul sobre política de terra, Case ICJ

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva para reduzir a assistência financeira dos Estados Unidos para a África do Sul, disse a Casa Branca na sexta -feira (7 de fevereiro de 2025), citando a desaprovação de sua política de terras e terras His His Caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça contra o aliado de Washington. Israel.

Spotlight em Rohit e Kohli enquanto a Índia olha para a série para concluir

A queda do capitão Rohit Sharma em forma através de formatos e a recuperação de Kohli Virat de um problema no joelho estarão no centro das atenções como a Índia, depois de tirar uma vantagem de 1 a 0 na cidade de Orange, ele procurará ganhar o Segundo Internacional de um dia (ODI) e selará a série de três jogos contra a Inglaterra em Silver City no domingo.