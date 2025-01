The Housemaid BTS Video anuncia que as filmagens do filme de Sydney Sweeney e Amanda Seyfried começaram

A produção de Paul Feig já está em andamento. a empregada.

The Housemaid é um novo filme que será lançado ainda este ano e é baseado no romance de 2022 escrito por Freida McFadden. É estrelado por Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e muito mais.

O oficial desconhecido A conta Housemaid compartilhou um vídeo dos bastidores anunciando que a produção do filme começou oficialmente. Assista ao vídeo abaixo (assista mais trailers e clipes):

Sobre o que é a empregada?

“Em The Housemaid, Millie (Sydney Sweeney) é uma jovem lutadora que está aliviada por ter um novo começo como empregada doméstica de Nina (Amanda Seyfried) e Andrew (Brandon Sklenar), um casal rico e famoso”, diz o sinopse da série. leituras de filmes. “Ele logo descobre que os segredos da família são muito mais perigosos que os seus.”

Junto com Sweeney (Euphoria, Everyone But You) e Seyfried (Jennifer’s Body, Mean Girls), The Housemaid é estrelado por Brandon Sklenar (Finish Us, Emily) e Michele Morrone (365 Days).

O roteiro do filme foi escrito por Rebecca Sonnenshine. Feig atua como produtor ao lado de Todd Lieberman, Carly Kleinbart Elter e Laura Fischer.

Feig é conhecido por criar a série de curta duração, mas amada, Freaks and Geeks, que foi ao ar na NBC durante a temporada de televisão de 1999-2000. Ele fez sua estreia na direção de longas-metragens em 2003 com I Am David e dirigiu Menores Desacompanhados de 2006, Damas de Honra de 2011, The Heat de 2013, Spy de 2015, Ghostbusters de 2016, A Simple Favor de 2018, Último Natal de 2019, The School for Good of 2022. e o Mal e, mais recentemente, o Jackpot de 2024!

Junto com The Housemaid, ele também está trabalhando na sequência de A Simple Favor, na qual Anna Kendrick, Blake Lively e Henry Gooding irão reprisar seus respectivos papéis do primeiro filme. A sequência de Simple Favor ainda não tem data de lançamento.

The Housemaid será lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 25 de dezembro de 2025 pela Lionsgate.