The Last Showgirl é ‘vingança’ do programa Pam & Tommy do Hulu, diz Pamela Anderson

Pâmela Anderson diz A última dançarina É a “melhor recuperação” para o Hulu Pam e Tommy mostrar.

Anderson estrela como Shelly Gardner em The Last Showgirl, um novo drama dirigido por Gia Coppola que estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto em setembro de 2024 e agora está em exibição nos cinemas dos Estados Unidos. O filme rendeu a Anderson uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme, Drama, entre outros prêmios.

Anderson também foi tema de uma minissérie do Hulu de 2022, Pam & Tommy, na qual Lily James a interpretou ao lado de Tommy Lee, de Sebastian Stan.

O que Pamela Anderson disse sobre Pam & Tommy e The Last Showgirl?

Anderson, que anteriormente criticou o programa do Hulu por não consultá-la sobre o assunto, falou sobre como Pam e Tommy foram “dolorosos” porque ela “não teve envolvimento” ao falar no Andy Cohen Live da SiriusXM, via Entretenimento semanal.

“Eu descobri o Hulu durante as filmagens do meu documentário (Netflix), (Pamela, A Love Story)”, disse Anderson. “Eu não sabia nada sobre isso.

Ela continuou: “Mas quero dizer, você é uma tarefa simples. “Lembro-me de pessoas me dizendo isso há muito tempo, que você é basicamente propriedade pública e não tem direito à privacidade.”

Ainda assim, embora Anderson diga que não “para” com Pam e Tommy, ele achou que “era meio estranho escolher um momento tão terrível em (sua) vida e fazer entretenimento e fazer com que as pessoas fossem indicadas ao Emmy e tudo mais. que.” . esse tipo de coisa.”

Anderson continuou dizendo que não acredita que James seja o culpado por Pam e Tommy.

“Quero dizer, tenho certeza que ela é uma ótima atriz e outras coisas, e não me importo”, ela continuou. “Quero dizer, é apenas uma daquelas coisas. “Aconteceu e agora estou aqui, e (The Last Showgirl) é a melhor vingança… Estou sendo vista e reconhecida pelo meu trabalho e não por esses momentos de mau gosto.”