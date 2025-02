The Legits Cake Cake Legit Cir Mehong, Codebl e Store Virals em Tiktok, Mana Unggul?

Yakarta, vivo -Ndlymente, bolos legítimos do capa têm sido uma questão ardente da conversa pública porque muitos Vlogger de comida que explorou isso nas redes sociais.

Um de Vlogger de comida Aqueles que verificaram o bolo legítimo de camadas vieram de Tasyi Athaseia, um YouTuber que não queria ser deixado para trás. Sabe -se que o bolo de camada legítima atualmente vem de CI Mehong, CodeBlue e Mamitoko.

 Tasyi Athaseia Adu em bolos virais legítimos de lápis Foto: Tela de tela do youtube de athyia tasyi

Terceiro marca O bolo da camada é viral no aplicativo Tiktok e é uma conversa para os cidadãos. Muitos deles estão curiosos sobre a camada legítima.

Na observação de Viva de YouTube Tasyi Athaseia na quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025, a mulher de 32 anos disse aos preços de cada camada de CI Mehong, CodeBlue e Mamitoko.

Sabe -se que o mais caro do terceiro bolo de camada legítima veio do CodeBlue com um preço de RP1 milhões pelo tamanho de 10 x 10. Enquanto o pertencimento de Mamitoko estava em RP899 mil, mas com um tamanho maior.

Enquanto isso, o CI mais barato é RP. No entanto, sabe -se que pertencer a CI Mehong não usa 100 % Manteiga do Wijsman.

Em sua revisão, o gêmeo de Tasya Farasya revelou que o mais delicioso bolo legítimo de Mamitoko com um valor de 9 de 10. Enquanto o legítimo bolo de lápis no CodeBlue teve uma classificação de 8,9 de 10.

“Acho que Mamitoko sente mais açúcar, mas não é muito doce, mas para o codeblue, o sabor é mais tarde. A mesma textura se Mamitoko é um sentimento de dissisã na boca, mas o código -azul parece uma camada”. Tasyi disse.

De fato, quando a textura de cada camada de legítimo é mostrada, vista que pertence ao CodeBlue e Mamitoko mais gordurosas e macias. No entanto, quando Tasyi tenta ter CI Mehong, ele se sente diferente em textura, pois está faltando porque não é 100 % Manteiga do Wijsman.

“Parece que não preciso comentar muito, o ponto é que a textura é diferente. Esta textura é difícil”. Tasyi disse que revisando o legítimo CI Mehong.

 Lapis legítimos Foto: Viva.co.id/purna karyanto

Não apenas se sabe que o original, Tasyi, prova o legítimo ci Ci Mehong Durian, Cembedak e as variantes da Ciruela. Para ele, as variantes Durian e Cembedak são mais deliciosas que os originais.

Em geral, das três marcas de Lapislepids virais em Tiktok, Tasyi recomendou o público para comprar Mamitoko. Porque o sabor é delicioso e em termos de preço não é barato ou muito caro.