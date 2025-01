The Monkey: Stephen King elogia o filme ‘Bats: Loca’ de Osgood Perkins

Escritor de terror icônico Rei Stephen compartilhou sua revisão do próximo O macaco King 1980 Horror Story dos anos 80 com o mesmo nome. O filme está programado para chegar aos cinemas em 21 de fevereiro de 2025.

O que Stephen King disse sobre o filme de Monkey de Osgood Perkins?

Em um recente Fio Post, King elogiou o macaco por seu próximo nível de loucura, causando -o como algo que ele nunca tinha visto antes. A adaptação vem do cineasta de Longlegs Osgood Perkins.

“Você nunca viu algo como o macaco. É loucura. Como alguém que dei a Beatshittery ocasionalmente, digo com admiração ”, escreveu King.

O filme é escrito e dirigido por Perkins. O elenco do conjunto inclui Theo James, Tatiana Maslany, Elijah Wood, Colin O’Brien, Rohan Campbell e Sarah Levy. É produzido por James Wan, Michael Clear, Jason Ploth e Dave Caplan. Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger, Chris Ferguson, Peter Luo, Nancy Xu e John Friedberg servem como produtores executivos. Ele vem do Atomic Monster, Stars Collective e Black Bear, com o C2 Motion Picture Group financiando o projeto.

“Quando os irmãos gêmeos e Bill descobrem o velho brinquedo de macaco de seu pai no sótão, uma série de mortes assustadoras começa a acontecer ao seu redor”, lê a sinopse oficial. “Os irmãos decidem jogar o macaco e seguir em frente com suas vidas, separando -se ao longo dos anos. Mas quando as mortes misteriosas começam de novo, os irmãos devem se encontrar para encontrar uma maneira de destruir o macaco para sempre antes de levar a vida de todos perto deles.