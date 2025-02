‘The Piña Colada Song’ está se tornando um filme, os primeiros detalhes revelados

Em um anúncio surpreendente, o Deadline relata que a liga de entretenimento e o artista musical Rupert Holmes estão sendo associados para obter o sucesso de 1979 “Escape (a música Piña Colada)“Em um filme.

Qual será o filme da música Piña Colada?

De acordo com o relatório do Deadline, a premissa do filme é mantida principalmente em secretamente a partir de agora, mas é descrita como um filme de comédia romântico. Atualmente, o filme está procurando escritores e será produzido pelo presidente e diretor criativo da Alloy, Leslie Morgenstein, e pelo vice -presidente do filme Elysa Koplovitz Dutton. Holmes também servirá como produtor executivo no filme.

“Escape (The Piña Colada Song)” foi lançado originalmente no álbum de estúdio de 1979 de Holmes, Partners in Crime. A música aumentou rapidamente em popularidade e se tornou a música final número um da década de 1970 nos Estados Unidos. Sobre uma mulher procurando um homem.

Desde o seu lançamento, a música permaneceu famosa nas últimas quatro décadas, aparecendo em inúmeros filmes, programas de televisão e muito mais.

Holmes começou originalmente sua carreira musical na década de 1960 e lançou nove álbuns de estúdio. O artista britânico-americano também é conhecido por seus musicais, o mistério de Edwin Drood, que ganhou dois prêmios Tony, além de cortinas. Holmes também desenvolveu uma série de televisão de comédia de teatro, Remember Wenn, para a AMC em 1966, e escreveu o romance de 2023 assassinato Your Employer: The McMasters Guide to Homicide.

(Fonte: Prazo final)