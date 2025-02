The Witcher: Sirenes of the Deep Final explicou: O que acontece com Agolav e Sh’eeenaz?

Fãs interessados ​​em aprender o que acontece no final de The Witcher: Sirenes das profundezas Você pode descobrir o que eles precisam saber sobre este artigo. Eles também podem aprender Se Agolav e Sh’eenaz terminarem juntos. Dirigido por Kang Hei Chul, o filme segue o icônico Geralt de Rivia, que investiga uma série de ataques misteriosos que o levam a uma vila costeira. Logo está enredado em uma aventura que envolve uma complexa história de amor entre Agnov, um humano e Sh’eeenaz, uma sirene.

Aqui estão todas as suas perguntas respondidas sobre o final do filme de animação, incluindo o destino do relacionamento de Agno e Sh’eenaz.

O que acontece no final da bruxa: sirenes das profundezas?

Geralt, que investiga os ataques à vila costeira, descobre que uma sirene é responsável por ataques contra mergulhadores de pérolas. Esta sirene assume a forma de um kraken para envolver um vodnik por seus crimes.

Além disso, logo é revelado que a tia maligna de Sh’eeenaz, a bruxa do mar de Melusina, estava por trás dos ataques. Também é revelado que o pai de Airav, o rei, estava conspirando com ela o tempo todo. Ele havia planejado Melusina, já que queria que seu filho “fizesse sentido” e não perseguisse romanticamente Sh’eeenaz.

Os últimos momentos do filme parecem uma ótima luta, quando Meusina se torna um Kraken e começa a atacar humanos. Fiquei com raiva por Dahut assumindo o trono que eu queria. Enquanto Sh’eenaz tenta acalmar sua tia e raciocinar com ela, Agolav aparece e resgata o primeiro.

Mais tarde, o rei salva Agev, mas o empurra do barco para uma barcaça onde a Essi está esperando. Ele também dói e chuta Sh’eenaz na água. Enquanto isso, Geralt salva Essi de um vodnik e depois lutando contra o Kraken. Ele mata o Kraken, terminando o barulho de Melusina. Finalmente, Sh’eenaz é curado por sua mãe, enquanto o rei pede desculpas por conspirar com sua tia.

Quando o filme termina, Agolav faz um discurso sobre a coexistência pacífica entre os seres humanos e os merpes.

Agolav e Sh’eeenaz terminam juntos?

Sim, Agolav e Sh’eeenaz terminam juntos no final da bruxa: sirenes das profundezas.

Sh’eenaz descobre que há uma poção que pode tomar, o que fará seu humano e permitirá que ele se case com Agolav. No entanto, ele escolhe se tornar um mallente e vai ao mar com ela.

Embora isso seja diferente do livro, onde Sh’eenaz decide se tornar um humano e casar com Agolav. Sua decisão garante a continuação da linhagem do rei e a coexistência pacífica entre humanos e merpes.