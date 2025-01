Thennarasu solicita a Sitharaman que libere fundos MGNREGS devidos a Tamil Nadu

O Ministro das Finanças de Tamil Nadu, Thangam Thennarasu, visitou a Ministra das Finanças da União, Nirmala Sitharaman, em Nova Delhi, na segunda-feira (27 de janeiro de 2025) e entregou uma representação solicitando a liberação de dívidas pendentes ao Estado no âmbito do Esquema Nacional de Garantia de Emprego Rural Mahatma Gandhi (MGNREGS). .

De acordo com uma declaração oficial, fundos no valor de 1.635 milhões de rupias devidos a Tamil Nadu como salários dos trabalhadores sob o MGNREGS desde 27 de Novembro do ano passado ainda estavam pendentes com o governo da União. Uma delegação incluindo Thoothukudi MP Kanimozhi e o Secretário de Estado para o Desenvolvimento Rural e Departamento de Panchayat Raj, Gagandeep Singh Bedi, também buscou sanção para aumentar o número de dias-pessoa para o Estado no âmbito do programa.

No início deste mês, o Ministro-Chefe de Tamil Nadu, MK Stalin, numa carta ao Primeiro-Ministro Narendra Modi, solicitou aconselhar o Ministério do Desenvolvimento Rural da União a libertar dívidas salariais pendentes no valor de 1.056 milhões de rúpias acumuladas até agora sob o MGNREGS. Em Tamil Nadu, cerca de 91 lakh trabalhadores participaram ativamente no trabalho do MGNREGS.

A proposta para revisar e aumentar o orçamento trabalhista para Tamil Nadu de Rs 20 milhões por dia para Rs 35 milhões por pessoa enviada ao Ministério de Desenvolvimento Rural da União em novembro do ano passado estava aguardando sanção, disse o CM.