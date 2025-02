Yakarta, vivo – O jogador da equipe nacional da Indonésia, Thom Haye, alegou ter seguido muitos de Andrea Pirlo, por isso era muito natural que, segundo ele, o estilo do jogo fosse um pouco parecido com o meio -campista italiano.

Pirlo é um lendário jogador de futebol no centro do campo. O preço de 45 anos fortaleceu vários clubes, incluindo Inter Milan, AC Milan e Juventus.

Durante sua carreira, Pirlo marcou 73 gols e 133 assistências de 756 jogos em todas as competições para ganhar vários troféus da Liga Italiana, a Super Cup europeia, a Copa do Mundo do Clubes e a Liga dos Campeões.

“Preste atenção ao jogo de Andrea Pirlo nos últimos anos de sua carreira, com toda a isca. Acho que meu jogo é algo semelhante ao jogo.

 Juventus jogador Andrea Pirlo.

Faça de Pirlo que seu modelo a seguir fez Thom imitar algumas das vantagens dos jogadores que ajudaram a entregar à Itália a vencer a Copa do Mundo de 2006.

Até Thom tinha certeza de que sua capacidade de executar a bola morta era sua excelência desde tenra idade.

“Treinei especificamente quando era jovem, mesmo em uma situação de bola morta. Eu tinha confiança suficiente em dizer que também era uma das minhas vantagens desde o início”, disse o 30º jogador de futebol que acabou de ter o 30º aniversário ontem.

Thom acabara de levar Almeere City para conquistar a terceira vitória na liga holandesa nesta temporada, depois de embaraçar o FC Utrecht com 1-0.

Nesse jogo, Thom jogou 76 minutos fazendo 64 toques, três passes principais, 42 iscas com 62 % de precisão, três iscas gástricas, duas tickles cruzados e duas xícaras.

Apesar de vencer, Almere continua sendo um cuidador da liga com 13 pontos ou 11 pontos para se afastar da área segura. (Formiga)