Thom Haye valoriza Patrick Kluivert como técnico da seleção indonésia porque o PSSI tem uma grande visão

Jacarta – O meio-campista da seleção indonésia, Thom Haye, expressou sua opinião sobre a chegada de Patrick Kluivert como novo técnico da equipe Garuda.

Thom Haye conheceu pessoalmente Patrick Kluivert quando ele jogava nas camadas jovens do AZ Alkmaar. Ele não esperava que a lenda do futebol holandês se tornasse treinador da seleção indonésia.

Citado de O estilo HayeO médio do Herenveen Club admitiu que ficou surpreendido com a decisão do PSSI de mudar o treinador de Shin Tae-yong para Kluivert.

No entanto, ele acredita que esta medida reflecte a grande visão da PSSI para o futuro do futebol indonésio.

“Tenho que admitir que foi inesperado. Mas é preciso analisar o pensamento por trás da decisão”, disse Thom Haye.

Segundo ele, a chegada de Kluivert e da sua nova equipa faz parte do grande esforço do PSSI para conseguir mudanças significativas. Ele também expressou a importância dos jogadores acreditarem no processo.

“O mais importante é que confiemos no processo. Todos que jogam na seleção nacional, as pessoas ao seu redor, e especialmente o Sr. Erick Thohir, estão muito comprometidos”, disse Haye.

O meio-campista, que marcou dois gols pela seleção indonésia, acredita que a decisão foi baseada em um objetivo comum: desenvolver o futebol indonésio e realizar grandes sonhos, inclusive a participação na Copa do Mundo.

“O que estamos fazendo é baseado na ideia que queremos alcançar e desenvolver. O objetivo a curto prazo é, claro, a Copa do Mundo, mas no longo prazo queremos desenvolver o futebol na Indonésia”, disse ele.

Com Kluivert como novo capitão, Haye está confiante de que a seleção indonésia pode continuar a progredir, desenvolver jovens jogadores e construir uma base mais sólida para o futuro do futebol nacional.