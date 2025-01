Thompson, presidente do comitê de 6 de janeiro, falou à Casa Branca sobre indultos

Thompson, presidente do comitê de 6 de janeiro, falou à Casa Branca...

O deputado Bennie Thompson (D-Miss.), que liderou a investigação especial do Congresso sobre o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA, disse na terça-feira que está em negociações com a Casa Branca sobre indultos presidenciais.

Seus comentários confirmados um relatóriopublicado horas antes pela Punchbowl News, que Thompson teve pelo menos uma conversa em dezembro com o gabinete do advogado da Casa Branca sobre um possível perdão. Ele enfatizou que não estava pressionando por nenhum favor especial.

“Não foi preventivo”, disse Thompson. “Tivemos uma discussão sobre indultos. Não foi um perdão específico. … Eu disse por mim mesmo, como membro do comitê, que se me oferecessem um, eu aceitaria.”

A questão dos indultos tem estado no centro das atenções porque o presidente eleito Trump há muito que acusa os membros do comité selecto de 6 de Janeiro de influenciarem a sua investigação para prejudicar um rival político. Trump sugeriu que esses investigadores fossem punidos e nomeou várias figuras para cargos importantes na aplicação da lei que apoiaram falsas alegações de que a vitória de Joe Biden em 2020 foi fraudada.

Pam Bondi, indicada por Trump para procurador-geral dos EUA, foi um apoiador vocalde falsas alegações de que Trump havia vencido a Pensilvânia nas eleições de 2020, apenas para ver isso “roubado” dele por democratas corruptos.

Kash Patel, escolhido por Trump para chefiar o FBI, acusouessa agência de orquestrar o ataque de 6 de janeiro e prometeu “encontrar os conspiradores” no governo e na mídia que culparam Trump pelo ataque.

A combinação levantou receios de que o Departamento de Justiça de Trump irá prosseguir com acusações criminais contra membros do comité de 6 de Janeiro e gerou rumores de que Biden deveria conceder indultos preventivos a esses legisladores na última semana do seu mandato na Casa Branca.

Ainda assim, as conversas de Thompson com a administração parecem torná-lo uma pessoa atípica entre os membros do comitê.

Vários outros democratas que ajudaram a liderar a investigação especial sobre o ataque ao Capitólio dizem não ter tido contacto com a Casa Branca sobre o assunto.

“Não estive em contato com a Casa Branca. Não procurei por um”, disse a deputada Zoe Lofgren (D-Califórnia), membro do comitê seleto de 6 de janeiro, na terça-feira. “Cabe ao presidente fazer o que ele acha que é certo.”

O deputado Pete Aguilar (D-Califórnia), outro membro do painel, repetiu essa mensagem, acrescentando que o perdão é desnecessário dada a natureza da investigação do painel.

“(Eu) não pedi perdão. (Eu) não falei com ninguém na Casa Branca sobre o perdão. Mantenho o trabalho que fizemos. Não fizemos nada de errado. Não acho que o perdão seja necessário, “, disse Aguilar, presidente do Caucus Democrata da Câmara, durante uma conferência de imprensa no Capitólio.

“Comprometemo-nos a levar a cabo um processo em conjunto, para esclarecer exactamente o que aconteceu em 6 de Janeiro, a preparação e o papel do presidente na frustração de uma transferência pacífica de poder”, disse Aguilar. “Isso é exatamente o que fizemos e apoiamos esse produto de trabalho.”

“Não tenho conhecimento de nenhuma conversa com a Casa Branca relacionada a isso.”

Outros membros do comitê, incluindo o ex-deputado Adam Schiff (D-Calif.), que agora atua no Senado dos EUA, também disseram que não querem o perdão por medo de que isso estabeleça um mau precedente que possa ser abusado por futuros presidentes. .

“Não quero ver todos os presidentes no futuro saindo pela porta concedendo uma ampla categoria de indultos”, disse Schiff à CNN na semana passada.

Fonte